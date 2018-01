Sportminister Strache gratuliert österreichischem Hockey-Team zu EM-Titel

Wien (OTS) - Sportminister HC Strache gratulierte heute dem österreichischen Herren-Hockey-Team zum Sieg bei der Hallen-Hockey-EM in Antwerpen. „Das ist eine ganz großartige Leistung“, betonte Strache. „Damit holt sich Österreich diesen Titel bereits zum zweiten Mal.“ Der Einsatz der Mannschaft sei vorbildlich und zeige, dass Österreichs Sportler in vielen verschiedenen Disziplinen Höchstleistungen erbringen könnten. „Unsere Spieler dürfen zu Recht mehr als stolz sein auf diesen Titel“, so der Sportminister abschließend.

