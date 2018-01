Aviso: Präsentation des Index Transparente Gemeinde 2017

Wien (OTS/RK) - Die Stadt Wien und Transparency International – Austria Chapter (TI-AC) laden am 18. Jänner 2018 um 10.30 Uhr zur Pressekonferenz in den Presseclub Concordia (1., Bankgasse 8, Saal). Präsentiert wird das Ergebnis des Transparenz-Rankings der 50 größten österreichischen Städte und Gemeinden, das mit Hilfe des neuen Index erstellt wurde.

Der Index Transparente Gemeinde ist in Österreich das erste Messinstrument für Transparenz in Kommunalverwaltungen. Dabei werden Websites von Städte und Gemeinden nach bürgerrelevanten Kriterien analysiert - nach 50 Kriterien in 10 Kategorien. Der Index soll alle zwei bis drei Jahre aktualisiert werden. Die im Ranking am bestgereihten Gemeinden und Städte erhalten im Rahmen der Pressekonferenz ein Zertifikat.

Als Ansprechpartner stehen zur Verfügung:

o Eva Geiblinger, Vorstandsvorsitzende von TI-AC

o Thomas Gradel, Geschäftsführer von TI-AC

o Erich Hechtner, Magistratsdirektor der Stadt Wien

o Martin Haidvogl, Magistratsdirektor der Stadt Graz

o Hans Mainhart, Magistratsdirektor der Stadt Villach

o Martin Schuster, Bürgermeister der Marktgemeinde Perchtoldsdorf

Präsentation des Index Transparente Gemeinde 2017



Datum: 18.1.2018, um 10:30 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia Saal

Bankgasse 8, 1010 Wien



