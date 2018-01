Continentale Assekuranz Service GmbH: Stabile Prämien in der Biometrie - attraktive Verzinsung

Wien (ots) - Stabile Beiträge in der Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Ablebensversicherung, dazu eine starke Verzinsung in den klassischen Tarifen: Die Continentale Lebensversicherung sowie die EUROPA Lebensversicherung bleiben für ihre Kunden auch 2018 attraktiv und verlässlich. Die Produkte der beiden Lebensversicherer stehen über die Continentale Assekuranz Service GmbH mit Sitz in Wien seit mehr als 20 Jahren auch in Österreich zur Verfügung.

Seit mehr als 60 Jahren unveränderte Beiträge

Die Continentale bietet in Deutschland seit 1955 Vorsorge für den Fall der Berufsunfähigkeit an, seit 1995 auch in Österreich. Seit jeher setzt der Versicherer auf nachhaltig kalkulierte Tarife: "In mehr als 60 Jahren mussten wir die eingangs kalkulierten Nettobeiträge kein einziges Mal erhöhen. Auch 2018 bleiben die Beiträge unverändert", betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. Das soll auch künftig so bleiben. "Verlässlichkeit, Stabilität und Service - davon lebt der BU-Markt", sagt Dr. Hofmeier. Hinzu komme, dass zusätzliche Kriterien ausschlaggebende Merkmale seien. Dazu gehörten: Transparenz in der Risikoprüfung sowie schnelle, kompetente und persönliche Unterstützung im Leistungsfall. Dr. Hofmeier: "Mit unserem PremiumService setzen wir diese Aspekte um. Hier wollen wir auch in Zukunft besonders leistungsfähig sein."

Sichere und leistungsstarke Altersvorsorge-Tarife

In der Altersvorsorge setzt die Continentale ebenfalls auf sichere und leistungsstarke Produkte. So erhalten Kunden auch 2018 eine attraktive Verzinsung: Für die klassischen Produkte liegt die laufende Verzinsung bei 2,5 Prozent, die Gesamtverzinsung bei bis zu 3,4 Prozent.

EUROPA mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis

Auf Vorjahresniveau bleiben auch die Beiträge für die Ablebenstarife der EUROPA. Der Direktversicherer überzeugt seit Jahren mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis und ist im Umgang mit den Kunden vorbildlich. Bei aktuellen Studien und Awards wurde das Unternehmen als bester Direktversicherer in Deutschland ausgezeichnet. Darüber hinaus hat die EUROPA mit 0,83 Prozent die niedrigste Verwaltungskostenquote im deutschen Lebensversicherungsmarkt.

