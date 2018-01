Jetzt geht’s in Finale: Glück wünschen und bis zu 10.000 Euro gewinnen

Wien (OTS) - Mit einem wahren Feuerwerk an Gewinnmöglichkeiten ist die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe heuer ins neue Jahr gestartet. Und beim großen Ö3-Glückwünschen geht es diesen Freitag um den Hauptpreis.

Prosit 2018! Alles Gute für das neue Jahr! Glück und Gesundheit, das wünsch ich dir! Den Wünschen und Sprüchen zum Jahreswechsel sind keine Grenzen gesetzt. Glück wünschen, beglückwünscht werden und damit auch noch gewinnen – das gibt es aber nur bei der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe.

Das große Ö3-Glückwünschen

Diesen Freitag geht es um den Hauptpreis beim großen Ö3-Glückwünschen. Und der Weg, im Finale dabei zu sein, ist denkbar einfach: Kurz überlegen, wem man Glückwünsche schicken könnte, dann auf die Ö3-Website surfen, Glückwunsch verfassen und verschicken. Schon nimmt man an der Verlosung des Hauptpreises teil, die live im Ö3-Wecker am 19. Jänner stattfindet.

Aber auch die Beglückwünschten haben die Chance auf einen Gewinn. Bis 18. Jänner werden täglich fünf Personen gezogen, die Glückswünsche erhalten haben. Melden sie sich innerhalb von drei Musiktiteln bei Ö3, können sie sich über einen individuellen Glücksbonus im Wert von 500 Euro freuen. Die Glücksbonus-Pakete werden von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien, sowie win2day, WINWIN und tipp3 zur Verfügung gestellt. Am besten gleich die doppelte Gewinnchance nutzen und als Empfänger eines Glückwunsches selbst Wünsche verschenken und damit auch noch am großen Finale um den Hauptpreis teilnehmen.

Übrigens: Noch bis 19. Jänner verlosen die Vertriebspartner der Österreichischen Lotterien unter den Kundinnen und Kunden per Zufallsgenerator Gratisspiele im Gesamtwert von einer Millionen Euro. Wer also gerade seinen Tipp für Lotto, EuroMillionen, Rubbellos oder tipp3 abgibt, bekommt mit etwas Glück noch eine Extrachance gratis. Und all jene, die die prickelnde Atmosphäre der zwölf Casinos genießen möchten, werden von Casinos Austria in der Zeit von 6. bis 31. Jänner mit einem Startbonus von 13 Euro verwöhnt.

