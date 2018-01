Chinesischer Haushaltsgerätehersteller Skyworth präsentiert auf der CES 2018 seine gesamte Produktpalette

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Skyworth, ein führender chinesischer Hersteller von Fernsehgeräten, audiovisuellen Produkten und Haushaltsgeräten, präsentiert auf der 51. CES, die am. 9 Januar 2018 in Las Vegas ihren Auftakt hatte, seine komplette Produktpalette. Am größten Stand in der South Hall des Las Vegas Convention Centers stellt der Haushaltsgerätehersteller seine proprietären Technologien und hochmodernen Produkte aus und zeigt, was chinesische Innovation in einer schnelllebigen Branche an der Schwelle der Transformation leisten kann.

Skyworth entwickelt Hightech-Produkte der nächsten Generation, indem es sein OLED-TV-Portfolio um proprietäre AI-Chips erweitert

Künstliche Intelligenz - oder einfacher gesagt, KI (bzw. AI für Artificial Intelligence) - das Schlagwort, das 2017 für alle Neuerungen in der Technologie galt, wird im Jahr 2018 die Grundlage für ein massives Wachstum in der industriellen Anwendung bilden.

Als führendes Unternehmen in der Entwicklung zentraler OLED-Technologien, das den Fortschritt der chinesischen OLED-Branche und die Vermarktung von OLED-Fernsehern auf dem chinesischen Binnenmarkt in großem Umfang vorantreibt, stellt Skyworth auf der CES 2018 seine eigenen AI-Chips und wesentlichen KI-Technologien vor, darunter Precision Smooth Processing, dynamische Objektrekonstruktion und Super 4K Ultra-HD-Ergänzung.

Ein Forschungs- und Entwicklungsingenieur von Skyworth erklärte, dass die mit AI-Chips ausgestatteten OLED-Fernsehgeräte des Unternehmens künstliche Intelligenz einsetzen, um Bilder zu suchen, zu erkennen und zu überarbeiten. So wird die Bildqualität verbessert und der immersive Aspekt wiederhergestellt, um ein lebensechteres Fernseherlebnis zu ermöglichen.

Skyworth beteiligt sich an der CES mit einer vollständigen Produktpalette, um seine Expansion in internationale Märkte voranzutreiben

Skyworth hat Beziehungen zu einer Reihe von internationalen Top-Marken geknüpft.

Dazu zählt beispielsweise Dolby®. Skyworth plant, 2018 Dolby Atmos® immersives Audio in seine neuen Fernseher zu integrieren. Die Kombination von Skyworth TV und Dolby Atmos soll einen Standard für die Branche setzen. Sie repräsentiert eine Weiterentwicklung des Surround-Sounds. Dabei wird man von einem alltäglichen Moment in ein außergewöhnliches Erlebnis mit bewegendem Audio katapultiert - ein Sound, der den Raum erfüllt und einen mit atemberaubendem Realismus umgibt und so ein kraftvoll bewegendes Unterhaltungserlebnis schafft.

Neben der Zusammenarbeit mit Dolby, einem führenden amerikanischen Anbieter von branchenführenden Audiotechnologien, hat Skyworth auch eine Partnerschaft mit dem globalen Lautsprecherhersteller JBL geschlossen und eine Reihe an Top-Herstellern von Unterhaltungselektronik mit einem ausgezeichneten Ruf in ihren jeweiligen lokalen Märkten übernommen. Dazu zählen u. a. die führende südafrikanische Haushaltsgerätemarke Sinotec, der deutsche Hersteller von hochwertigen Fernsehgeräten Metz, die renommierten britischen Set-Top-Box-Hersteller Strong Group und Caldero Limited sowie Toshibas Konsumgüterhersteller in Indonesien. Das Unternehmen hat die Globalisierung der Marke und der Produkte im Zuge der Erweiterung des gesamten Portfolios weiter vorangetrieben.

Die komplette Palette an Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik, die Skyworth auf der Messe präsentiert, umfasst neue flexible AMOLED-Displays, eine komplette Serie von OLED-Fernsehern, Multi-Scene-Hausautomationssysteme, Coocaa All-in-One-VR-Headsets sowie Top-Boxen, Kühlschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen und Smart-Türschlösser. Damit stellt das Unternehmen sein Selbstvertrauen und seine Entschlossenheit in Bezug auf die Expansion und Globalisierung unter Beweis.

Dieses Jahr begeht Skyworth sein 30-jähriges Jubiläum. Dank seiner 30-jährigen Erfahrung in der Hausgeräteindustrie sowie seines anhaltenden Qualitäts- und Innovationsanspruchs ist das Unternehmen seit langem Technologieführer im chinesischen Farbfernsehmarkt. Skyworth hat sein bereits breit gefächertes Portfolio erweitert und wird zum Vorbild für chinesische Haushaltsgerätehersteller, die den eigenen Schritt in internationale Märkte planen.

