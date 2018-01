ORF SPORT + mit der Zeitreise „Die Ski-Klassiker in Kitzbühel“

Handball-EM-Spiel Slowenien – Deutschland am 15. Jänner live im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 15. Jänner 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Handball-EM-Spiel Slowenien – Deutschland um 18.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Zeitreise „Die Ski-Klassiker in Kitzbühel“ um 20.15 Uhr sowie die Höhepunkte vom Damen-Super-G in Bad Kleinkirchheim um 21.00 Uhr und vom Herren-Slalom in Wengen um 22.00 Uhr.

ORF SPORT + hat die Handball-Europameisterschaft 2018 in Kroatien vom 12. bis 28. Jänner live im Programm. Am 15. Jänner ist die Begegnung Slowenien – Deutschland aus der Gruppe C live zu sehen. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz.

Von den 1930er Jahren bis zum Sieg von Franz Klammer im Jahr 1984 geht die Zeitreise „Die Ski-Klassiker in Kitzbühel“ von Doris Mersits. Die Dokumentation beschäftigt sich unter anderem mit den Anfängen, wirft einen Blick auf die Damenrennen, die bis 1961 in Kitzbühel gefahren wurden, und zeigt Toni Sailer und Hansi Hinterseer in jungen Jahren. Auch Robert Redford ist in dieser Zeitreise zu sehen: Der US-Schauspieler drehte 1969 auf der Streif den Film „Downhill Racer“ (Deutscher Titel: „Schussfahrt“).

