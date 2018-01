Warum erfolgreiche Hoteliers Ihre neue Website mit leeren Zimmern bezahlen

Sie zahlen Ihre neue Website mit leeren Zimmern in Zeiten, zu denen Sie nicht zu voll ausgelastet sind. Die Idee funktioniert über Gutscheine.

Salzburg (OTS) - Anstatt mit Geld bezahlen Sie die Website mit Zimmer Gutscheinen.

Deshalb rechnet sich das Konzept – Die Vorteile

Die Käufer haben kein Terminrecht – Sie alleine bestimmen, wann Sie einen Gutschein-Kunden anreisen lassen.

Es werden nur Zimmer-Nächte verkauft, die ansonsten definitiv leer bleiben würden und damit nichts mit der normalen Auslastung zu tun haben.

Sie müssen kein Bargeld in die Hand nehmen.

Die Berechnung beruht immer auf den Grenzkosten, d.h. von den zusätzlichen Kosten die ein Gutschein Gast in einem ansonsten leerstehenden Zimmer in einem normal ausgelasteten Hotel verursacht.

Premium Websites und andere Leistungen mit Gutscheinen bezahlen

Neue Website, digitale Strategie, Online Marketing, Internet-Kampagnen oder optimierter Web-Auftritt… Sie bekommen die gewünschte Dienstleistung in bester Qualität, umgesetzt von den DigitalExperts der NCM. Und Sie entscheiden ob und wie viel Ihrer Rechnung Sie mit leeren Zimmern bezahlen möchten. NCM übermittelt Ihnen ein Angebot – erstellt in Zusammenarbeit mit SST Touristik, für den Preis in Zimmernächten auf Gutscheinbasis. Und schon geht’s los!

Nutzen Sie diese günstige Möglichkeit und optimieren Sie Ihre Online-Aktivitäten. Tauschen Sie Ihre leeren Zimmer gegen mehr Erfolg im Internet mit www.ncm.at!

PS: 50% oder 1000 Euro! Haben Sie schon von der KMU Digital-Förderung der WKO gehört: https://www.ncm.at/kmu-digital-beratung.html

