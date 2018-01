Wien-Ottakring: Mann wirft brennenden Christbaum aus dem Fenster

Wien (OTS) - Ein 43-Jähriger zündete am 12. Jänner 2018 gegen 18.00 Uhr in seiner Wohnung in der Brunnengasse an seinem Christbaum Teelichter an. Plötzlich fing der Christbaum Feuer und eine Stichflamme entwickelte sich. Der 43-Jährige öffnete die Balkontüre, vergewisserte sich, dass keine Passanten querten, ergriff den brennenden Baum und warf ihn vom Balkon auf den Brunnenmarkt. Der Mann zog sich dabei schwere Verbrennungen an der rechten Gesichtshälfte, dem Nackenbereich und der rechten Hand zu.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at