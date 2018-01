Wien: Zwei Personen bei Messerattacken verletzt

Wien (OTS) - Ottakring

In einer Wohnung in der Sulmgasse ist es am 11. Jänner 2018 gegen 17.00 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Brüdern gekommen. Dabei verletzte der 19-Jährige seinen 27-jährigen Bruder mit einem Messer. Da die Anzeigenerstattung erst am 12. Jänner 2018 erfolgte, konnte der Beschuldigte am gestrigen Tag im Bereich der Hasnerstraße festgenommen werden.

Rudolfsheim-Fünfhaus

Am 13. Jänner 2018 kam es gegen 00.45 Uhr in einer Unterkunft in der Grenzgasse zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei zückte ein 27-Jähriger ein Messer und verletzte einen 42-Jährigen im Nackenbereich. Der Beschuldigte versucht zu flüchten, konnte jedoch im Zuge einer Durchsuchung im Wohnhaus angehalten werden. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

