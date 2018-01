Xinhua (Rongchang) Lebendschwein-Preisindex als Bezugswert für die Industrie

Peking (ots/PRNewswire) - Am 27. Dezember wurde in Peking der vom China Economic Information Service (CEIS) der Xinhua News Agency und der Volksregierung des Bezirks Rongchang in der Kommune Chongqing entwickelte Lebendschwein-Preisindex ("Xinhua (Rongchang) Live Pig Price Index") vorgestellt.

Laut den Teilnehmern der Konferenz, auf der der Index präsentiert wurde, lässt sich mit dem Preisindex der aktuelle Zustand des Lebendschweinemarkts des Landes überwachen. Der Index bietet zudem eine Wertreferenz für den Industriebetrieb.

Huizhi Su, Vizepräsident des CEIS, Yanchun Lu, Vorsitzender des Price Monitoring Center of the National Development and Reform Commission (NDRC, Preisüberwachungszentrum der nationalen Entwicklungs- und Reformkommission), Xiaobing Wang, Vorsitzender des Information Center of the Ministry of Agriculture (MOA, Informationszentrum des Landwirtschaftsministeriums) sowie Youlong Shi, vorsitzender Veterinärtechniker der National Animal Husbandry Station (Nationale Viehzuchtstation) nahmen als Vortragende an der Konferenz teil.

Mit der Einführung des "Xinhua (Rongchang) Live Pig Price Index" soll ein offenes und transparentes Informationssystem zum Lebendschweinpreis geschaffen werden. Die Erforschung der Preisfindungsmethode für Lebendschweine und die korrekte und zeitnahe Überwachung des aktuellen Zustands und der Entwicklungen im Lebendschweinemarkt sind wichtig, um irrationale Fluktuationen der Lebendschweinpreise zu reduzieren. Der Index bietet einen verbindlichen und effektiven Benchmarkwert für die Produktion und den Betrieb in der Lebendschwein-Industrie, meinte Su.

Der Lebendschwein-Transaktionsmarkt von Chongqing (Rongchang) ist der einzige durch das MoA lizenzierte nationale Lebendvieh und -geflügelmarkt, dessen Transaktionen ungefähr 8 Prozent des jährlichen Schweineumsatzes im Land ausmachen, erklärte Zhongwu Li, Gouverneur des Rongchang-Bezirks der Kommune Chongqing.

Der "Xinhua (Rongchang) Live Pig Price Index" bietet den an der Lebendschwein-Industriekette beteiligten Parteien, z. B. Landwirten und Verarbeitungsbetrieben, Frühwarnungen und einen Leitfaden für die Produktion. Zudem bietet er den für die Industrie zuständigen Behörden und Marktteilnehmern eine quantitative Grundlage zur Entscheidungsfindung, zum Beispiel um die Strukturreform der Versorgerseite in der Industrie voranzubringen und die Auswirkungen des sogenannten "Schweinezyklus" so weit wie möglich zu reduzieren, fügte Li hinzu.

Die Referenzproben des "Xinhua (Rongchang) Live Pig Price Index" werden in 31 Provinzen und Kommunen im Land erhoben, wobei Schweine, Ferkel und Wildschweine die wichtigsten Elemente der Preisüberwachung darstellen. Der Index basiert auf 100 Einzelwerten von 4. Juni 2017 und wird jeden Montag bekannt gegeben.

Am 17. Dezember 2017 stand der "Xinhua (Rongchang) Live Pig Price Index" bei 115,75. Dies bedeutet eine Zunahme von 0,70 oder 0,61 Prozent im Vergleich zum vorigen Zeitraum, bzw. einen Anstieg von 15,75 Prozent gegenüber dem Ausgangszeitraum.

