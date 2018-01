Die große ORF-Diskussion zur NÖ Landtagswahl in ORF 2, in der TVthek, auf Radio NÖ und im Internet

Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten im Gespräch - am Sonntag, 21. Jänner 2018, 11.05 Uhr österreichweit in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Eine Woche vor dem Wahltag treffen die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zur nö. Landtagswahl am Sonntag, 21. Jänner in der großen ORF-Fernsehdiskussion aufeinander. Schauplatz der 90minütigen Konfrontation ist das Landhaus in St. Pölten, sie wird österreichweit in ORF 2 übertragen und ist auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Zum gewohnten „Pressestunde“-Termin nach 11 Uhr werden ORF NÖ-Chefredakteur Robert Ziegler und „Nö heute“-Moderatorin Claudia Schubert mit Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Franz Schnabl (SPÖ), Udo Landbauer (FPÖ), Helga Krismer (Die Grünen) und Indra Collini (Neos) diskutieren.

Eine ausführliche Zusammenfassung gibt es am gleichen Tag um 19 Uhr in „Nö heute“ in ORF 2/N. Dabei werden Politikwissenschaftler Peter Filzmaier und Politikberater Thomas Hofer die Politiker-Aussagen analysieren und einschätzen.

Auf Radio Niederösterreich steht eine erste Zusammenfassung des Aufeinandertreffens der Politiker im Mittelpunkt des „Nö Journals“ um 12 Uhr. Danach folgt eine Sonderausgabe des „Radio NÖ-Mittagsmagazins“ bis 13 Uhr mit weiteren wichtigen Ausschnitten aus der Debatte.

Im Internet berichtet noe.ORF.at ebenfalls ausführlich, u.a. mit Videos der Statements der Kandidatinnen und Kandidaten zu den verschiedenen Diskussionsthemen.

*Die Berichterstattung am Wahlsonntag, 28. Jänner

Alle drei Medien des ORF Niederösterreich werden am 28. Jänner ausführlich über die Landtagswahl informieren – u.a. mit einer vierstündigen Sondersendung und Sonder-Journalen zwischen 16 und 20 Uhr auf Radio Niederösterreich. Im Fernsehen beginnt um 17 Uhr eine ausführliche nationale Live-Berichterstattung des ORF Niederösterreich mit „ZiB“-Ausgaben und Wahl-Sondersendungen direkt aus dem Landhaus in St. Pölten.

Im Internet wird noe.ORF.at einen Live-Ticker zum Wahltag bieten und natürlich ebenfalls alle Ergebnisse, Hintergründe, Reaktionen und die Bilder des Tages anbieten.

