Stefan Herheim: Oper ist mein Leben

Designierter Intendant des Theaters an der Wien stellt sich den Medien vor

Wien (OTS) - Premiere im Theater an der Wien: Im Pressegespräch am Freitag, den 12. Jänner 2018, stellten die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) gemeinsam mit Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner und Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny sowie VBW-Geschäftsführer Franz Patay und Theater an der Wien-Intendant Roland Geyer den designierten Intendanten des Wiener Stagione-Opernhauses der Presse vor. Erstmals präsentierte sich damit der künftige Opernintendant „live“ vor den VertreterInnen der Medien. Ab der Saison 2022/23 wird Stefan Herheim die Intendanz des Theaters an der Wien übernehmen. Intendant Roland Geyer wird das erfolgreiche Opernhaus bis 2021/22 führen.



Mit Stefan Herheim übernimmt einer der weltweit gefragtesten Opernregisseure unserer Zeit ab der Spielzeit 2022/23 das Theater an der Wien. Der aus dem norwegischen Oslo stammende Regisseur inszeniert regelmäßig an Europas größten Opernhäusern, sein Repertoire spannt sich von der barocken Oper bis hin zum zeitgenössischen Musiktheater. Bei der Kritikerumfrage der Zeitschrift Opernwelt wurde er dreimal zum „Regisseur des Jahres“ gewählt, u.a. für seine Inszenierung von Parsifal bei den Bayreuther Festspielen.



Herheim: Theater an der Wien wird mein zukünftiger Lebensmittelpunkt



„Mit großer Freude nehme ich mir die Verantwortung zu Herzen, um an diesem geschichtsträchtigen und zugleich jüngstem Wiener Opernhaus zu wirken“, so Stefan Herheim. „Oper ist mein Leben! Das Theater an der Wien wird mein zukünftiger Lebensmittelpunkt. Es gilt, die Sinnsuche fortzusetzen, die Publikum und Künstlern jene Heimat bietet, aus der alte Welten neu betrachtet sowie neue Welten offen und mit allen Sinnen zu erkunden sind. In einer sich immer schneller und wilder drehenden Welt kommt der künstlerischen Heimat in lokaler, sozialer und kultureller Dimension eine besondere Bedeutung zu“, so Herheim weiter.



Herheim betont, dass das Theater an der Wien eine einmalige Werkstätte zur Entfaltung des Gesamtkunstwerkes Musiktheater biete: „Das unter Roland Geyer etablierte internationale Renommee des Hauses bietet wunderbare Voraussetzungen, um dieses Theater als Kulturbrücke zwischen Wien und der Welt, zwischen Kunstideal und Realitätswachen, zwischen unterschiedlichsten Menschen zu spannen. Die Bühnenbretter des Theaters an der Wien gehören zu den fruchtbarsten kulturellen Äckern Europas, auf dem sich die prächtigsten Früchte ernten lassen. Der Samen dafür ist ein Grundvertrauen in die künstlerische Integrität.“



Mailath/Brauner: Wichtige Weichenstellung für Wien als Weltstadt des Musiktheaters



„Ich freue mich, dass mit Stefan Herheim einer der erfolgreichsten Opernregisseure der Welt für das Theater an der Wien gewonnen werden konnte. Auf dem internationalen Parkett sorgen seine Inszenierungen für Furore. Er vereint Erfahrung mit Innovation und stellt für das Haus eine Weiterentwicklung dar. Intendant Roland Geyer hat die Leistung vollbracht, das Theater an der Wien als Opernhaus auf die Landkarte zu setzen, mit Stefan Herheim wird das Gesamtkunstwerk Oper entfaltet. Das erfahrene Wiener Opernpublikum hat niemand Geringeren verdient, als einen Menschen, der sich Ort und Genre vollkommen verpflichtet. Wie kein anderer schafft Herheim die heikle Gratwanderung zwischen der Erfüllung musikalischer Ansprüche auf höchstem Niveau und der Öffnung der Gattung für neue Generationen“, freut sich Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny.



„Wien gilt als Weltstadt des Musiktheaters und um dies weiterhin unter Beweis stellen zu können, haben wir mit der künftigen Intendanten-Besetzung im Theater an der Wien eine wichtige Weiche gestellt. Starregisseur Stefan Herheim wird eines der spannendsten Opernhäuser Europas übernehmen und mit seinem innovativen Stil auf ein beeindruckendes Fundament aufbauen, das Roland Geyer noch bis 2022 festigen wird. Ich freue mich, dass die VBW auch in Zukunft maßgeblich dazu beitragen, dass das Kulturangebot der Stadt Wien reichhaltig und ein wertvoller Teil der herausragenden Lebensqualität in Wien ist“, so Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner.



Patay: Erneuerung und Kontinuität



Im Dezember 2017 haben die VBW die Intendanten der Opern- und Musicalsparte bekanntgegeben. „Mit der Entscheidung über die künftige künstlerische Leitung der VBW können wir die hohe Qualität unserer Produktionen in den Häusern weiterhin garantieren und unsere national wie international erstklassige Reputation stärken. Für das Theater an der Wien haben wir einen innovativen Theatermacher gefunden und ich freue mich sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Stefan Herheim ist für uns die ideale Besetzung, um das Theater an der Wien, das Roland Geyer seit 2006 als einzigartiges Stagione-Opernhaus von Weltruhm etabliert hat, in die Zukunft zu führen“, so VBW-Geschäftsführer Franz Patay.



Das Opernhaus der Stadt Wien ist mit dem Fokus auf Barockoper und die Oper des 20./21. Jahrhunderts höchst angesehen, mehrfach im Ranking der International Opera Awards genannt und wurde im Mai 2016 mit einem „Opera Award“ für die weltbeste Neuproduktion des Jahres 2015 (Peter Grimes) in London ausgezeichnet. Auch die Wiener Kammeroper, die seit der Spielzeit 2012/13 vom Theater an der Wien bespielt wird, ist unter Roland Geyers Intendanz mit der Gründung eines jungen Sängerensembles, das alle zwei Jahre neu ausgewählt wird, in der Wiener Opernlandschaft erfolgreich positioniert.



Geyer: Herheim ist ausgezeichnete Wahl



„Dass Stefan Herheim, den ich seit Jahren als Freund und künstlerischen Partner sehr schätze, die Geschicke unseres Stagione-Opernhauses ab der Saison 2022/23 übernimmt, freut mich sehr und ich wünsche ihm für seine Vorhaben alles erdenklich Gute. Mein Dank gilt der Stadt Wien – Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner und Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny – für ihr Vertrauen in das Theater an der Wien und ich gratuliere zu der Entscheidung, einen renommierten und leidenschaftlichen Theatermann wie Stefan Herheim die Erfolgsgeschichte des Theaters an der Wien weiterschreiben zu lassen“, so Roland Geyer, der amtierende Intendant des Theaters an der Wien.



„Ganz besonders freut es mich auch, dass ich bis inklusive der Saison 2021/22 das künstlerische Profil des Theaters an der Wien weiterhin schärfen und entwickeln kann. Für diese kommende vierjährige Periode möchte ich deshalb eine neue Programmkonzeption verwirklichen, die meine Erkenntnisse der letzten zwölf Erfolgsjahre evoziert und auch andere Perspektiven des Musiktheaters zeigt“, so Geyer weiter.

