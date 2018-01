RK-Terminvorschau vom 15. JÄNNER bis 26. JÄNNER 2018

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 15. bis 26. Jänner 2018 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

DIENSTAG, 16. JÄNNER 18.30 Uhr, Präsentation „Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien 2017“ mit Klemens Himpele, Abteilungsleiter der MA 23, und Thomas Harbich („WienFakt“) unter dem Motto „Von der Wiege bis zur Bahre“ (Universität Wien Hauptgebäude, 1., Universitätsring 1, Tiefparterre, BIG Hörsaal) MITTWOCH, 17. JÄNNER 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund (Amtshaus,9., Währinger Straße 43, 2. Stock, Festsaal) DONNERSTAG, 18. JÄNNER 09.00 Uhr, Eröffnung Pflegekindzentrum West durch StR Jürgen Czernohorszky (9., Wilhelm-Exner-Gasse 5, 1. Stock) 10.00 Uhr, Pressekonferenz „40 Jahre Frauenhäuser“ mit StRin Sandra Frauenberger (Ort wird noch bekanntgegeben) FREITAG, 19. JÄNNER 09.30 Uhr, Pressegespräch zum Thema „So wird Währing 2018“ mit BVin Silvia Nossek (Amtshaus, 9., Martinstraße 100, 1. Stock, Sitzungszimmer) 17.00 Uhr, Eröffnung Wiener Eistraum mit u.a. Bgm Michael Häupl, StR Andreas Mailath-Pokorny (1., Rathausplatz), anschließend ab 18.30 Uhr Showkochen mit Starkoch Andi beim „Kaiserzelt-Stand“ MONTAG, 22. JÄNNER 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Johannes Kerkoc und Peter Schuhböck durch GRin Tanja Wehsely (1., Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.00 Uhr, BürgerInnenversammlung gem. § 104c WStV – Favoriten zum Thema „Nutzungskonzept Verteilerkreis“ (FH Campus Wien, 10., Favoritenstraße 226) DIENSTAG, 23. JÄNNER 11.00 Uhr, Überreichung des Sportpreises der Stadt Wien an Andrea Gruber und Christine Seehofer sowie Überreichung des Sport-Ehrenzeichens der Stadt Wien an Ursula Mortinger und Ria Richetzky durch StR Andreas Mailath-Pokorny (1., Rathaus, Wappensaal) MITTWOCH, 24. JÄNNER 11.00 Uhr, Mediengespräch „Wiener Tourismus-Bilanz 2017 und Ausblick auf 2018“ mit StRin Renate Brauner, WienTourismus-Direktor Norbert Kettner und Austrian Airlines-CFO Heinz Lachinger (Bridge Club Wien, 1., Reischachstraße 3, Ecke Schallautzerstraße. Anmeldung erforderlich: vanessa.hagen @ wien.info) DONNERSTAG, 25. JÄNNER 09.00 Uhr, 32. Wiener Gemeinderat FREITAG, 26. JÄNNER 09.00 Uhr, 23. Wiener Landtag

(Schluss)red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse