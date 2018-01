„Sport am Sonntag“ live vom Kulm

Am 14. Jänner ab 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 14. Jänner 2018 um 18.00 Uhr in ORF eins live vom Kulm mit folgenden Themen:

Die Flugshow am Kulm:

Weltrekordler Stefan Kraft und Co. auf Weitenjagd und live im Gespräch

Die Speedrennen in Bad Kleinkirchheim:

Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer live zu Gast

Der Klassiker am Lauberhorn:

Das Ski-Highlight in Wengen

Die härteste Rallye der Welt:

Matthias Walkner beim Motorsport-Spektakel Dakar

Die stärkste Familie Österreichs:

Gewichtheben als Familienprojekt – die Geschwister Sarah und David Fischer und ihr Traum von Olympia

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at