VP-Korosec/Hungerländer: Besorgniserregender Mangel an Kinderärzten in Wien

Unterbringung von Kindern in Gangbetten nur die Spitze des Eisbergs

Wien (OTS) - "Seit Jahren weisen Kinderärzte auf untragbare Zustände in Wien hin. Die Unterbringung von Kindern in Gangbetten jedoch hat das Fass zum Überlaufen gebracht", so ÖVP Wien Gesundheitssprecherin LAbg. Ingrid Korosec zum Gangbetten-Skandal im Wiener Donauspital. "Es ist ein Zeichen eklatant mangelnden Verantwortungsbewusstseins, Kinder gefährlichen Infektionen auszusetzen", so Korosec.

Im Gespräch mit kinderärztlichen Kreisen enthüllen sich unglaubliche Missstände, eine Medizinerin spricht von einer „massiven Unterversorgung von Kindern in Wien“. Sie habe mit verzweifelten Eltern zu tun, die in Spitälern mit Wartezeiten von bis zu sechs Stunden konfrontiert sind, so die Ärztin.

Der Grund liege in der geringen Bezahlung von Kinderärzten. „Hier wird auf dem Rücken unserer Kinder gespart und leichtfertig eine Unterversorgung geschaffen“, kritisiert ÖVP-Gemeinderätin Hungerländer. Und fügt hinzu: "Offenbar hat die Stadt Wien kein Geld für jene, die noch nicht wählen dürfen."

"Notwendig ist zunächst eine respektable Bezahlung in der Kinder- und Jugendmedizin sowie die Möglichkeit der tagesklinischen Versorgung auch bei niedergelassenen Kinderärzten – sofern die Rahmenbedingungen gegeben sind", fordert Hungerländer. Hier ist die Gemeinde Wien aufgefordert, ambulanzentlastende Leistungen familienfreundlich in den niedergelassenen Bereich zu verschieben und zu finanzieren.

Substantielle Probleme bei der Gesundheitsversorgung im Kinder- und Jugendbereich müssen fachspezifisch gelöst werden. "Ich fordere Stadträtin Frauenberger dringend zum Handeln auf", so Korosec abschließend.

