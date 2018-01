Die HausBau + EnergieSparen Tulln ist DIE Messe zum Start in die Bausaison

Schwerpunktthema: Bauen und Umbauen von 19. bis 21. Jänner 2018

Tulln (OTS) - 360 Fachaussteller auf 22.500 m² lassen keine Fragen zu den Themen Bauen, Renovieren, Sanieren und Einrichten offen. Kompakt und nach Themenbereichen aufgestellt präsentieren sich alle führenden Marken und Fachfirmen. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Programm mit 44 Fachvorträgen auf zwei Bühnen.



Folgende Kompetenzzentren finden Sie auf der HausBau + EnergieSparen Tulln

- Bauen und Umbauen

- Wohnen und Einrichten

- Energiesparen und Heiztechnik

Schwerpunktthema: Bauen und Umbauen

Von der Planungs- und Bauberatung bis zum schlüsselfertigen Haus…

Rund 180 Fachaussteller im Bereich Bauen und Umbauen begleiten die Besucher Schritt für Schritt auf Ihrem Weg zum Traumhaus! Auf der HausBau + EnergieSparen Tulln 2018 findet man die beste Beratung und volle Information zu allen Produkten von A wie Abdichtung bis Z wie Ziegel. Denn Bauen kann viel mehr sein als nur ein Ding aufs andere zu setzen!

„Für alle die gerade bauen, umbauen oder einrichten, geben mehr als 360 Fachaussteller einen Überblick zu den Produkten und zu den vielen neuen Technologien. Neben den richtigen Produkten ist die individuelle Umsetzung für den Projekterfolg wichtig, weshalb neben den namhaften Marken auch besonders viele ausführende Fachfirmen und die unabhängigen Institute auf der Messe Tulln vertreten sind.“ so Messe Tulln Geschäftsführer Mag. Wolfgang Strasser.

Bau.Trend.Bühne

44 Fachvorträge bieten individuelle Information zu allen neuen Technologien auf der Bau.Trend.Bühne in der Halle 10. Informationen erhalten die Besucher angefangen von: „Was man beim Grundstückskauf und bei der Planung des Einfamilienhauses wissen sollte“, alles zum Thema „Wärmepumpen“, „Lüften, Heizen, Kühlen – die innovative Haustechnik“ sowie „Smart Home – und das Heim wird lebendig“. Am Stand der eco.plus Wirtschaftsagentur sowie der Plattform „innovative gebäude“ in Halle 3 erfährt der Besucher alles zum Thema „Das gesunde Haus“, „Energieautarkes Wohnen“ sowie „Ökologisch neu Bauen und Revitalisieren“.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 11,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 9,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 9,00

Öffnungszeiten:

Freitag, 19. Jänner bis Sonntag 21. Jänner 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr



Verpassen Sie nicht den wichtigsten Termin zum Start der Hausbausaison

zu den Themen Bauen, Energie und Wohnen

HausBau + EnergieSparen Tulln

19. Jänner bis 21. Jänner 2018

Messegelände Tulln

Weitere Infos und ermäßigte Tickets unter: www.messe-tulln.at

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at