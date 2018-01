NEOS Wien/Gara: Bei der Gesundheitspolitik kann die ÖVP nur Fundamentalopposition

NEOS Wien Gesundheitssprecher: „Das Hick-Hack zwischen Bund und Land ist extrem durchsichtig. ÖVP soll Antworten geben und handeln.“

Wien (OTS) - „Die Probleme im Wiener Gesundheitssystem sind bekannt: die ewige Baustelle Krankenhaus Nord, laufend überfüllte Ambulanzen und Gangbetten – um nur einige zu nennen. Hier braucht es wesentlich mehr Transparenz und endlich nachhaltige Lösungen von Seiten der Wiener Stadtregierung, wie wir NEOS bereits mehrfach gefordert haben. Aber anstatt immer nur mit dem Finger zu zeigen, ist nun die ÖVP als Kanzlerpartei am Zug und soll endlich auch Antworten liefern“, fordert NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara.

„Missglückte Maßnahmen wie das Kippen des Nichtraucherschutzes, die Abschaffung des Pflegeregresses ohne Gegenfinanzierung oder auch ein untaugliches Primärversorgungsgesetz lassen mich stark an der Expertise der ÖVP im Gesundheitsbereich zweifeln. Nicht einmal auf der ersten Regierungsklausur hatte das Thema Gesundheit einen angemessenen Stellenwert. Seitens der ÖVP ist nichts über ihre Vorstellungen zu hören, wie der Gesundheitsbereich zukunftsfit und nachhaltig aufgestellt werden soll. Als verantwortungsvolle politische Kraft reicht es nicht, zu so einem wichtigen Thema nur Pressekonferenzen auf Wiener Landesebene zu geben und zu kritisieren“, meint Gara.

Die ÖVP Wien müsse ihre konstruktive Seite entdecken und sich bei ihren Kollegen in der Regierung für eine Finanzierung aus einer Hand und den Ausbau der Primärversorgung einsetzen. „In Wien zeigen sich die Probleme des österreichischen Gesundheitswesens besonders deutlich: Es fehlt an praktischen Ärztinnen und Fachärzten mit Kassenverträgen. Ein Ausbau der Primärversorgungszentren stärkt den niedergelassenen Bereich – also die Ärztinnen und andere Gesundheitsberufe vor Ort – und entlastet die Spitäler. Zusätzlich können so die Wartezeiten in den Ambulanzen für die Patientinnen und Patienten verkürzt werden“, stellt Gara abschließend fest.





