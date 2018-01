Flüchtlingskinder in Europa träumen wieder

Im gemeinsamen Projekt von UNHCR, Humans of Amsterdam und Fetching_Tigerss

Wien (OTS) - „Journalist werden und die wirkliche Geschichte erzählen. Eine Schule bauen. Schmetterlinge im Park fangen.“ Das sind nur ein paar jener Träume von Flüchtlingskindern in Europa, die Teil des „Dream Diaries“-Projekts sind.

Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR hat dieses Projekt gemeinsam mit den Social Media-Influencern Debra Barraud (Humans of Amsterdam) und Annegien Schilling (Fetching_Tigerss) realisiert. Im Mittelpunkt stehen die Träume von Flüchtlingskindern sowie ihre Hoffnungen und Wünsche.

7.000 Kilometer quer durch Europa sind Debra, Annegien und ihr Team gereist. In vier Monaten haben sie fünf Länder besucht und dabei mit mehr als zwei Dutzend Kindern und Jugendlichen gesprochen, die vor Krieg und Verfolgung aus Syrien, Afghanistan, Somalia und anderen Ländern geflüchtet sind. Fotos, Geschichten und Videos halten ihre Träume für die „Dream Diaries“ fest.

Von 9. bis 21. Jänner 2018 werden auf Facebook, Instagram und anderen Online-Kanälen in den „Dream Diaries“ die Geschichten von Kindern wie Ayham in den Mittelpunkt gestellt. Ayham (8 Jahre) ist mit seiner Familie 2015 aus Syrien geflüchtet und lebt jetzt in Wien. In den „Dream Diaries“ wird Ayham wie in seinen Träumen zu einem Superhelden, aus dessen Fingern es magisch blitzt.

„Ich möchte ein Superheld werden, damit ich keine Angst mehr haben muss“, erzählte Ayham. „Ich würde den Krieg in Syrien beenden, zurückgehen und dann alles küssen – wirklich alles, auch die Bananen und Wassermelonen.“

Über 50 Prozent aller Flüchtlinge weltweit waren im Jahr 2016 Kinder und Jugendliche. Rund 75.000 Asylanträge in 70 Ländern wurden von Kindern und Jugendlichen gestellt, die alleine geflüchtet sind oder auf der Flucht von ihren Familien getrennt wurden. Der Großteil von ihnen stammte aus Afghanistan und Syrien.

„Wenn Kinder aus ihrer Heimat flüchten müssen, lassen sie alles zurück – bis auf ihre Hoffnungen und Träume“, sagt Debra Barraud, deren Fotoprojekt „Humans of Amsterdam“ auf Facebook knapp 500.000 Menschen folgen. „Mit dem ‚Dream Diaries‘-Projekt konnten wir die Stärke dieser Kinder zeigen und auch, dass sie mit der richtigen Unterstützung alles erreichen können.“

Die zwölf Kinder und Jugendlichen, die in diesem Projekt portraitiert werden, leben in verschiedenen Städten in Österreich, Belgien, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz, wo sie ein neues Zuhause gefunden haben und endlich wieder träumen dürfen.

„In den meisten Fällen ist der Grundtenor von Fotos, die Flüchtlinge zeigen, traurig und hoffnungslos, fast deprimierend. Wir wollten Fotos machen, die Menschen Hoffnung geben“, sagt Annegien Schilling. Ihrem Instagram-Kanal „Fetching_Tigerss“ folgen rund eine Million Menschen.

Das Projekt soll auch dazu anregen, Flüchtlinge zu unterstützen und die weltweite Petition „WithRefugees“ zu unterzeichnen. Die Petition appelliert an Entscheidungsträger, Flüchtlingen Sicherheit zu geben sowie Integration und Ausbildung zu ermöglichen.



Der Kurzfilm zu den „Dream Diaries“ wird heute, 12. Jänner 2018 um 19.00, auf Englisch und Deutsch veröffentlicht, eine Vorab-Version finden Sie hier.



Fotos und Videos stehen in der UNHCR Refugees Media Datenbank zum Download zur Verfügung.





Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Ruth Schöffl MAS

Mail: schoeffl @ unhcr.org

Tel.: +43/1 26060 5307