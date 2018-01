Start der elften Staffel von „The Big Bang Theory“ am 15. Jänner in ORF eins

Wien (OTS) - Amy (Mayim Bialik) ist noch eine Antwort schuldig: Sagt sie Ja zu Sheldons (Jim Parsons) Antrag? Wird es eine Nerd-Hochzeit geben? Und bei welchem der Paare ist bereits Nachwuchs unterwegs? Diese Antworten bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der elften Staffel von „The Big Bang Theory“, die mit der Folge „Das Doktor-Ramona-Dankeschön“ am Montag, dem 15. Jänner 2018, um 19.20 Uhr in ORF eins startet. Die neuen Folgen stehen dann wöchentlich auf dem Programm. Zuvor, um 18.10 Uhr zeigt ORF eins neue Folgen der 28. Staffel von „Die Simpsons“, um 18.30 Uhr läuft die erste Staffel vom TBBT-Spin-off „Young Sheldon“, bevor es um 18.55 Uhr eine Folge des „großen Bruders“ zum Wiedersehen gibt.

„The Big Bang Theory: Das Doktor-Ramona-Dankeschön“ – 15. Jänner, 19.20 Uhr, ORF eins

Nachdem Sheldon Amy nachgereist ist und ihr einen Heiratsantrag gemacht hat, läutet plötzlich das Handy. Leonard ist auf der Suche nach seinem Freund. Doch wie wird Amys Antwort lauten? Und auch bei Howard und Bernadette gibt es eine überraschende Neuigkeit, die beiden ziemlich zusetzt.

Mit Johnny Galecki (Leonard Hofstadter), Jim Parsons (Sheldon Cooper), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard Wolowitz), Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali), Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler), Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski-Wolowitz) u. a. Regie: Mark Cendrowski.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at