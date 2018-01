Wien-Meidling: Landeskriminalamt Außenstelle Süd klärt Raub

Wien (OTS) - Wie berichtet kam es am 05. Jänner 2018 gegen 21:30 Uhr während eines Suchtmittelhandels zu einem Raub im Bereich der Zanaschkagasse. Ein 20-Jähriger wurde dabei von zwei mutmaßlichen Tätern (18,20) geschlagen und ausgeraubt. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnten Beamte des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd (Raub) einen dritten Tatverdächtigen (17) ausforschen und am 09. Jänner 2018 festnehmen. Die drei Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

