HAT DER DIESELMOTOR ZUKUNFT?

Vortrag des ÖVK mit anschließender Diskussion von Dipl.-Ing. Michael Weißbäck, Vice President, AVL List GmbH, Graz

Aktuell wird der Dieselmotor in der Öffentlichkeit nicht nur

kontrovers, sondern vor allem emotional diskutiert. Bei einer

faktenbasierten Bestandsaufnahme zeigt sich das wirkliche

Zukunftspotential des Dieselmotors, das - auch in Verbindung mit

Elektrifizierung - ein sehr positives Emissionsbild zeichnet. Der

Vortrag beleuchtet die Bewertung sowohl vor dem Hintergrund

aktueller und zukünftiger Gesetzgebung als auch in Hinblick auf den

realen Kundennutzen mit Fokus auf Effizienz und Fahrspaß.

Der Dieselmotor der Zukunft bedeutet Fahrspaß mit niedrigsten CO2 –

und Schadstoffemissionen.



Datum: 23.1.2018, 18:15 - 20:00 Uhr



Ort:

Haus der Industrie Großer Festsaal

Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien



Url: http://www.oevk.at



