Lercher: Es wird Zeit für einen FPÖ-Sonderparteitag!

Die Bevölkerung verdient sich, dass eine Regierungspartei ihre Linie findet

Wien (OTS) - „Herbert Kickl hat es gerade nicht leicht. Er muss eine berittene Polizei und eine Neuordnung der Radarkontrollen erfinden, nur um davon abzulenken, dass die FPÖ bei den Regierungsverhandlungen auf ganzer Linie umgefallen ist und die Arbeiterinnen und Arbeiter verraten hat. Und wenn das alles nichts mehr hilft, weil die FPÖ auch noch die Zuwanderung aus Drittstaaten erhöht und damit das Lohn- und Sozialdumping in Österreich fördert, dann fühlt er sich offenbar sogar genötigt, unsägliche an die NS-Zeit erinnernde Wörter zu verwenden“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Aber das wird Kickl alles nichts nützen. Die WählerInnen merken, dass es den Freiheitlichen bei der Regierungsbeteiligung nur darum ging, unser Geld für ihre Leute zu verwenden. Und auch in der FPÖ denkt man um - immer mehr Landesorganisationen merken, dass ihre Partei in den Regierungsverhandlungen für die Möglichkeit, in Lokalen weiter rauchen zu dürfen, alle anderen Positionen aufgegeben hat. Es regt sich Widerstand und eine Landesorganisation nach der anderen fordert, auf die Einführung des Armutsprogramms Hartz IV in Österreich zu verzichten. Ich verstehe eure Wut, FPÖ-Landesorganisationen, das habt ihr euch sicher ganz anders vorgestellt. Aber die Landesorganisationen sind abgemeldet und FPÖ-Sozialministerin Hartinger-Klein wurde von Kickl und Strache schon entmachtet, weil sie eine ähnliche Forderung erhob. Es ist offensichtlich an der Zeit, dass die FPÖ intern ihre Position klärt. Will sie weiter den Kurz-Strache-Kurs des WählerInnenverrats mittragen oder kommt sie zur Besinnung? So eine Klärung kann nur bei einem Sonderparteitag erfolgen und den verdienen sich auch die vielen zigtausenden Österreicherinnen und Österreicher, die von einer Abschaffung der Notstandshilfe betroffen sind und die von der FPÖ jetzt schon seit Wochen verschaukelt werden. Sollte es an einer passenden Örtlichkeit fehlen, werde ich mich als Regionalvorsitzender der SPÖ gerne um eine passende Halle in Knittelfeld bemühen“, sagt Lercher. (Schluss) dst/bj

