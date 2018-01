MCI und Hypo Tirol beschließen weitere Zusammenarbeit

Langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit von Management Center Innsbruck und Hypo Tirol Bank wird auch 2018 fortgeschrieben

Innsbruck (OTS) - Die synergetische Zusammenarbeit von Management Center Innsbruck (MCI) und Hypo Tirol Bank geht auf das Jahr 2003 zurück und wurde nunmehr für ein weiteres Jahr besiegelt. Die Kooperation der beiden Institutionen ist Ausdruck des gemeinsamen Verständnisses für die Entwicklung des Standortes Tirol und umfasst insbesondere Aktivitäten im Bereich des Absolventenclubs MCI Alumni & Friends. So begleitet die Hypo Tirol Bank unter anderem die akademische Vortrags- und Diskussionsreihe von MCI-Alumni & Friends, einer der aufsehenerregendsten und hochkarätigsten Vortragsreihen im deutschsprachigen Hochschulraum, die wöchentlich Spitzenpersönlichkeiten aus aller Welt an die Unternehmerische Hochschule® bringt.

Seit ihrer Gründung vor mehr als 100 Jahren stellt sich die Hypo Tirol Bank der Aufgabe, einen Beitrag zur sozialen und kulturellen Entwicklung des Landes und seiner Menschen zu leisten. Die Hypo Tirol Bank sucht aktive Wege zu den Menschen des Landes und unterstützt in diesem Rahmen auch nachhaltige Initiativen im Bereich von Bildung und Wissenschaft. Hier treffen sich die Interessen von Hypo Tirol und MCI, das als Unternehmerische Hochschule® einen substanziellen Beitrag zur Professionalisierung von Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Kultur leistet. Der Absolventenclub MCI Alumni & Friends versteht sich in diesem Rahmen als Service- und Networking-Plattform für Absolventen/innen, Freunde und Partner.

Hypo Tirol-Vorstand Mag. Johannes Haid freut sich über die Partnerschaft: „Die Hypo Tirol Bank und das Management Center Innsbruck verbindet seit vielen Jahren eine intensive, sinnstiftende Partnerschaft. Entstanden ist diese Kooperation aus dem gemeinsamen Bemühen, die Wissbegierde und den Forschergeist der Menschen dieses Landes zu unterstützen.“

Hypo Tirol-Marketingleiterin Mag. Angelika Fröhlich ergänzt: „Die erstklassige Aus- und Weiterbildung von ambitionierten Menschen unterstützt die heimische Wirtschaft. MCI-Absolventen/innen haben internationales Format.“

MCI-Rektor Dr. Andreas Altmann bekräftigt: „Wir freuen uns, mit der Hypo Tirol Bank seit vielen Jahren einen Partner an unserer Seite zu wissen, mit dem uns nicht zuletzt das gemeinsame Anliegen der Entwicklung unseres Standortes verbindet.“

