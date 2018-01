BVin Ilse Pfeffer (SPÖ): Schwarz-blaues Aus für Lagezuschlagsverbot bringt massive Verteuerung für Mieten im Altbau

Hausbesitzer und Immobilienspekulanten gewinnen, finanziell Schwächere verlieren

Wien (OTS/SPW-K) - Kaum im Amt, offenbart die neu angelobte schwarz-blaue Bundesregierung bereits ihre ersten sozialpolitischen Grausamkeiten auf dem Rücken der einfachen Mieterinnen und Mieter. Die geplanten Verschärfungen im Mietrecht mit dem Aus für das Lagezuschlagsverbot treffen in erster Linie Menschen mit geringeren Einkommen. „Die Nutznießer dieser neuen Belastung von finanziell Schwachen sind die Hausbesitzer und Immobilienspekulanten“, sagt die Hernalser Bezirksvorsteherin, Ilse Pfeffer (SPÖ).



Die Umsetzung der schwarz-blauen Vorhaben würde die Mieten in Altbauwohnungen massiv verteuern. Von den 6.013 Gebäuden, die es insgesamt in Hernals gibt, wurden 1.562 vor dem Jahr 1919 errichtet - etwas mehr als ein Viertel. Steigende Mieten in diesen Gründerzeitbauten bringen massive soziale Folgen für die betroffenen Wienerinnen und Wiener.



„Es ist ungeheuerlich, dass diese neue Regierung einerseits gebetsmühlenartig verspricht, keine neuen Steuern andenken zu wollen, andererseits aber den Menschen durch eine massive Anhebung der Mieten das Geld aus den Taschen zieht. Wenn man bedenkt, dass Immobilienspekulanten und Großunternehmer zu den treuesten Wahlkampfspendern der schwarz-blauen Bundesregierung gehören, ist es leider nur allzu logisch, dass statt nun endlich gerechte Vermögenssteuern einzuführen, ausschließlich die einfachen Mieterinnen und Mieter belastet werden“, so Pfeffer.



Die Österreicherinnen und Österreicher werden schon sehr bald schmerzlich draufkommen, dass sie von der neuen Bundesregierung an der Nase herumgeführt wurden und ihr schwarz-blaues Wunder erleben. Diese ersten Maßnahmen versprechen – in Kombination mit der Rücknahme des von Bundeskanzler Christian Kern eingeführten Beschäftigungsbonus – einen massiven sozialen Kahlschlag auf Kosten der einfachen Menschen in diesem Land.

