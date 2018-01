Beste Diäten 2018: Weight Watchers rückt vor auf Platz 3 bei den besten Diabetes-Diäten und behauptet Spitzenposition in der Kategorie "beste Diät für schnelles Abnehmen"

Düsseldorf/New York (ots) - Das vom Nachrichtenmagazin U.S. News & World Report veröffentlichte jährliche Diäten-Ranking bestätigt Weight Watchers erneut als eins der führenden Programme weltweit.

Bei der Wahl der besten Diäten 2018 wurde die führende Position von Weight Watchers International, Inc. (NYSE:WTW) durch ein Gremium aus Gesundheitsexperten erneut bestätigt. Dies belegt das heute vom Nachrichtenmagazin U.S. News & World Report veröffentlichte Jahresranking, bei dem Weight Watchers unter anderem in der Kategorie der besten Diabetes-Diäten vom elften Platz aus dem Vorjahr auf Platz 3 vorrückt. Diese Kategorie bewertet Pläne basierend auf ihrer Fähigkeit, einer drohenden Diabetes-Erkrankung aktiv vorzubeugen beziehungsweise eine bereits bestehende Erkrankung erfolgreich zu kontrollieren. Aktuelle Forschungsergebnisse bestätigen die Vorteile, die Weight Watchers-Programme bei Prädiabetes und Diabetes bieten. Teilnehmer an klinischen Studien zeigten eine bedeutende Gewichtsreduktion und Senkung des Blutzuckerspiegels *(1)(2)(3).

Weight Watchers erzielte außerdem Spitzenbewertungen in sechs weiteren Kategorien:

Platz 1 in der Kategorie "Beste Diät für schnelles Abnehmen" (das zweite Jahr in Folge seit Einführung dieser Kategorie im Jahr 2016)

Platz 1 in der Kategorie "Beste Gewichtsabnahme-Diät" (das achte Jahr in Folge)

Platz 1 in der Kategorie "Beste kommerzielle Diät" (das achte Jahr in Folge)

Platz 2 in der Kategorie "Am leichtesten zu befolgende Diät"

Platz 4 in der Kategorie "Beste Diät überhaupt"

Platz 5 in der Kategorie "Beste Diät für gesundes Essen"

"Seit fast 55 Jahren nutzt Weight Watchers aktuelle Forschungsergebnisse, um Teilnehmern effektive und leicht umsetzbare Ernährungskonzepte zu bieten. Wir sind weltweit führend, weil unser wissenschaftlich fundiertes und bewährtes Programm alltagstauglich ist und konsequent zu gesünderen Ess- und Lebensgewohnheiten anregt," so Gary Foster, PhD, Chief Scientific Officer, Weight Watchers International, Inc. "Es ist erfreulich, dass die Wirksamkeit des Weight Watchers-Programms bei der jährlichen Wahl der besten Diäten stets aufs Neue vom Expertengremium des U.S. News & World Report bestätigt wird."

Die kontinuierlichen Spitzenbewertungen des Weight Watchers-Programms gehen einher mit der seit Jahrzehnten klinisch belegten Wirksamkeit des Programms. Seit Einführung der Wahl der besten Diäten im Jahr 2010 entwickelt Weight Watchers das Konzept fortlaufend weiter. Dabei werden stets neueste ernährungs- und verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse sowie aktuelle Lifestyle-Trends berücksichtigt. So ermöglicht das WW-Programm Mitgliedern, positive und nachhaltige Veränderungen auf einfache Weise in den alltäglichen Lebensstil zu integrieren - ganz gleich, an welchem Punkt auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden sie sich gerade befinden.

"Menschen wünschen sich ein möglichst glückliches und gesundes Leben. Weight Watchers bietet die Gemeinschaft, Tools und Strategien, die gesunde Lebensgewohnheiten nachhaltig unterstützen und im Alltag umsetzbar machen," so Mindy Grossman, President und Chief Executive Officer, Weight Watchers International, Inc. "Unser Ziel besteht darin, ein wissenschaftlich basiertes Programm zu bieten, das Erfolge liefert. Wir freuen uns, dass unser kontinuierliches Engagement für dieses Ziel durch die mit dem Ranking beauftragte Expertenkommission anerkannt wird."

Das Gremium des U.S. News & World Report besteht aus Gesundheitsexperten, einschließlich Ernährungsfachleuten, Ärzten und anderen Spezialisten in den Bereichen Diabetes, Herzgesundheit, menschliches Verhalten und Gewichtsreduktion. Die Diäten werden in acht unterschiedlichen Kategorien bewertet, darunter Prävention und Bekämpfung von Diabetes und Herzkrankheiten sowie die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Abnahme. Die Prüfung des Programms durch die Expertenkommission erfolgte vor dem Start von WW FreestyleTM im Dezember. Das neue Freestyle-Programm (WW Your Way ist der Name des neuen Programms in Deutschland) basiert auf dem erfolgreichen und effektiven SmartPoints®-System. Im Rahmen einer sechsmonatigen klinischen Studie zu WW Freestyle erzielten Teilnehmer bessere Resultate bei der Gewichtsreduktion als in klinischen Versuchen zu vorherigen Weight Watchers-Programmen *(4).

Weitere Informationen zu den Rankings erhalten Sie unter Best Diets 2018 (https://health.usnews.com/best-diet).

Weitere Informationen über Weight Watchers erhalten Sie unter http://www.weightwatchers.com.

Über Weight Watchers International, Inc.

Weight Watchers International, Inc. ist eine der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Marken unter gewichtsbewussten Verbrauchern. Weight Watchers ist weltweit führender Anbieter von Gewichtsmanagementdiensten, der global über ein Netzwerk von firmeneigenen und Franchise-Unternehmen tätig ist. Über die Unternehmenswebsite, Apps und mobil-optimierte Sites bietet Weight Watchers innovative, digitale Produkte für ein erfolgreiches Gewichtsmanagement. Diese Dienstleistungen und Produkte basieren auf dem ganzheitlichen Abnahmeprogramm des Unternehmens, das Millionen von Menschen weltweit hilft, Gewicht durch vernünftige und nachhaltige Ernährungs- und Bewegungspläne, Verhaltensänderungen und die Unterstützung der Gruppe zu reduzieren. Über ein beispielloses Netzwerk aus Dienstanbietern unterstützt Weight Watchers Mitglieder auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil und mehr Wohlbefinden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten, Veröffentlichungen und Programmen für gewichts- und gesundheitsbewusste Menschen.

*(1) Marrero DG, Palmer KNB, Phillips, EO, et al. Comparison of Commercial and Self-Initiated Weight Loss Programs in People with Prediabetes: A Randomized Controlled Trial. American Journal of Public Health. Mai 2016. 106(5):949-956. (2) Piper C, Marossy A, Griffiths Z, Adegboye A. Evaluation of a type 2 diabetes prevention program using a commercial weight management provider for non-diabetic hyperglycemic patients referred by primary care in the UK. BMJ Open Diabetes Research & Care. 2017;(5):e000418. doi:10.1136/bmjdrc-2017-000418. (3) O'Neill P, Miller-Kovach K, Tuerk P, et al. Randomized controlled trial of a nationally available weight control program tailored for adults with type 2 diabetes. Obesity. November 2016. 24 (11): 2269-2277. (4)Sechsmonatige Pre-Post-Studie mit 152 Teilnehmern, durchgeführt von Deborah Tate, PhD, und Kollegen an der University of North Carolina at Chapel Hill, Weight Research Lab. Studie finanziert von Weight Watchers.

Rückfragen & Kontakt:

Jenny Zimmerman, Weight Watchers

212.589.2784

Jenny.Zimmerman @ weightwatchers.com