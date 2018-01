Kurt Wagner (SPÖ): Die Versorgung der Wiener Kinder ist zu 100 Prozent sichergestellt

Wien (OTS/SPW-K) - „Jedes Kind, das in Wien eine kinderchirurgische Versorgung benötigt, bekommt diese auch“, sagt SP-Gemeinderat Kurt Wagner über die aktuelle Berichterstattung über die Bettensituation auf der Kinderchirurgie im Donauspital. „Akute Erkrankungen oder Unfälle sind nicht planbar und im Falle einer notwendigen Operation gibt es für Kinder auch keine andere Möglichkeit als in das Allgemeine Krankenhaus oder das Donauspital zu gehen. Beide Abteilungen zeichnen sich durch höchste medizinische und pflegerische Expertise aus, man erinnere sich nur an die zahlreichen Badeunfälle, Fensterstürze oder Verkehrsunfälle. Hier wird Spitzenmedizin geboten für alle Kinder in Wien“, so Wagner.

Eine Ausnahmesituation mit sehr vielen Aufnahmen machte es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vorübergehend leider unmöglich, jedes Kind in einem Zimmer unterzubringen. Der Wiener Krankenanstaltenverbund setzte alles daran, die Zeit am Gang so kurz wie möglich zu halten. Bis Mittwochabend konnten alle Kinder in Zimmern untergebracht werden. Vor allem frisch operierte Kinder benötigen ein enges Monitoring der FachexpertInnen der Kinderabteilungen, eine Verlegung auf Erwachsenenstationen ist daher aus medizinischen Gründen nicht möglich. „Das Wichtigste ist, dass kein Kind weggeschickt wird und dass alle Kinder fachlich bestens betreut werden. Der Wiener Krankenanstaltenverbund ist für unsere Jüngsten immer zur Stelle“, versicherte Gemeinderat Wagner.

