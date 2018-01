ÖH ruft zu Großdemonstration auf

Proteste am 13.01.2018 gegen Studiengebühren und Kürzungen für Studierende

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) ruft für den 13. Jänner zu einer Großdemonstration in Wien auf. "Wir werden uns gegen die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung wehren. Studiengebühren und umfassende Kürzungen bei den Studierenden mit der gleichzeitigen Beschneidung der Rechte der Studierendenvertretungen sind nicht hinzunehmen", betonen Johanna Zechmeister, Hannah Lutz und Marita Gasteiger vom Vorsitzteam der ÖH.



Die geplanten Maßnahmen der neuen Bundesregierung bedeuten für Studierende umfassende Einschnitte und Kürzungen. Neben der geplanten Mehrbelastung durch Studiengebühren sollen auch finanzielle Unterstützungen gestrichen werden. "Auf dem Rücken der Studierenden darf keine Politik gemacht werden. Anstatt an konstruktiven Lösungen zu arbeiten, wird versucht, der ÖH den Mund zu verbieten. Das sind massive Fehlentwicklungen! Wir lassen uns unsere Bildung nicht wegnehmen. Mit unserer Gegenwehr ist zu rechnen", fordert das Vorsitzteam die Studierenden zur Teilnahme an der Demonstration auf.



Schon am Tag der Angelobung haben mehrere tausende Menschen gemeinsam mit der ÖH ihren Unmut über die geplanten Maßnahmen kundgetan. "Gehen wir auch diesmal wieder geschlossen auf die Straße. Wir müssen der Regierung zeigen, was wir von ihren Plänen halten. So einfach werden wir nicht klein beigeben", gibt sich das Vorsitzteam abschließend kämpferisch.

Neujahrsempfang: Freie Bildung für alle! - Gegen Studiengebühren

Samstag, 13. Jänner 2018, 14 Uhr

Christian-Broda-Platz, 1060 Wien



