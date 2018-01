„Unterwegs in Österreich“ am 12. Jänner in Radstadt

Schwerpunktthema: „Ein Leben für den Sport“

Wien (OTS) - In Radstadt geht am Freitag, dem 12. Jänner 2018, die „Unterwegs in Österreich“-Woche in Salzburg zu Ende. Eva Pölzl und Lukas Möschl begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“. Zum Thema „Ein Leben für den Sport“ meldet sich Nina Kraft zum Abschluss um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“.

Freitag, 12. Jänner: Schwerpunktthema „Ein Leben für den Sport“

„Guten Morgen Österreich“ aus Radstadt

Wie junge Sportler zu Spitzensportlern werden – dazu ist der ehemalige Skiprofi Roswitha Stadlober zu Gast. Christiane Schober sorgt für den richtigen Sound.

„Daheim in Österreich“ aus Radstadt

Was tun, wenn die eigene Sportkarriere zu Ende ist? Petra Kronberger, eine der erfolgreichsten heimischen Skirennläuferinnen der Geschichte, erzählt, wie sie andere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler dabei unterstützt. Stargast ist Patrick Lindner.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

