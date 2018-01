NEOS: Innenminister Kickl muss sich auf eine gebührende Entschuldigung "konzentrieren"

Krisper: "Ich kann nicht glauben, dass dem so wortgewandten Innenminister Kickl verbale Ausrutscher "passieren". Es wirkt sehr wie eine bewusst gesetzte Provokation"

Wien (OTS) - Entsetzt zeigt sich NEOS-Asylsprecherin Steffi Krisper über die verbale Entgleisung von Innenminister Kickl bei einer Pressekonferenz, wonach er Asylwerber "konzentriert" an einem Ort "halten" wolle. „Dass dem für seine Wortspiele und Reime so bekannte Innenminister so eine Formulierung schlicht passiert, kann ich beim besten Willen nicht glauben. Es wirkt eher, als ob es sich – wie ja schon oft gesehen – um eine bewusst gesetzte Provokation handelt, die dann im Anschluss nur halbherzig zurückgewiesen wird. Ich erwarte mir hier vom Innenminister eine echte und glaubwürdige Entschuldigung. Einem Minister darf so etwas nicht passieren“, so Krisper.

Inhaltlich bleibt Krisper bei ihrer Kritik an Massenquartieren. „Massenquartiere sind nicht nur ein sozial- und integrationspolitischer Unfug. Auch mögliche Sicherheitsprobleme werden bewusst in Kauf genommen. Brandstifterei auf Steuerkosten ist der Plan. Denn selbst die Warnung des Rechnungshofs, wonach Massenquartiere die Steuerzahler_innen deutlich teurer kommen als die individuelle Unterbringung, wird ignoriert", kritisiert Krisper.

