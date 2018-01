ConvenientPower Systems und Gionee bringen die weltweit erste chinesische kabellose Ladelösung für Smartphones in China auf den Markt

Las Vegas (ots/PRNewswire) - ConvenientPower Systems kündigte das weltweit erste chinesische Smartphone an, das Qi und schnelles kabelloses Laden in China, dem weltgrößten Markt mit 1,38 Milliarden Mobilfunknutzern*, einschließt.

Gionee (http://www.gionee.com/), eine führende chinesische Smartphone-Marke, konzentriert sich auf die Bereitstellung von designorientierten, hochleistungsfähigen Kameras und Ladeoptionen für Mobilfunknutzer im Mittleren Osten, Afrika, Zentralasien und Südostasien.

"Die Einführung von schneller kabelloser Aufladung im weltgrößten Mobilfunkmarkt ist ein bedeutender Meilenstein für das gesamte Ökosystem der kabellosen Aufladung", sagte Camille Tang, President von ConvenientPower Systems. "Dieser Meilenstein beschleunigt die Innovation und Leistungsfähigkeit chinesischer Mobilfunkmarken und -hersteller im gesamten Ökosystem. Die Differenziertheit der chinesischen Mobilfunknutzer und die großen Volumen des chinesischen Marktes werden neue Dimensionen bei kabelloser Aufladung und Kostenoptimierung eröffnen."

ConvenientPower Systems (http://www.convenientpower.com/) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der kabellosen Ladetechnologie und hat schnelles kabelloses Laden sowohl für das Gionee M7Plus Smartphone als auch für das schnelle kabellose Ladepad von Gionee entwickelt. Das M7Plus Smartphone verfügt über Qi und das kabellose Ladegerät von Gionee bietet für schnelles Laden bis zu 10 Watt Leistung.

Das Gionee M7Plus Mobiltelefon wird auf der Consumer Electronics Show 2018 am Wireless Power Consortium Stand #SL2, South Halls 3-4 Upper Level & Connector, Tech East, Las Vegas Convention Center, vorgeführt.

*Statista, August 2017

Informationen zu Gionee Gionee ist ein führendes chinesisches Mobilfunkunternehmen, das innovative, qualitativ hochwertige Mobilfunkgeräte anbietet. Mit über 15.000 Mitarbeitern in F&E, Produktion, Vertrieb und Kundendienst in China vertreibt Gionee seine Produkte in China über mehr als 300.000 Verkaufstheken und 80.000 Verkaufsförderer. Gionees rasante internationale Expansion in 50 Märkte umfasst Ägypten, Indien, Indonesien, Georgien, Kasachstan, Nigeria und die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Firmensitz von Gionee befindet sich in Shenzhen, China.www.gionee.com

Informationen zu ConvenientPower Systems ConvenientPower Systems "CPS" ist eine 1-Stop Anlaufstelle für kabellose Ladelösungen, Produkte und Dienstleistungen. Als einziger Anbieter von kabelloser Ladetechnologie und kabellosen Lösungen, dessen Technologie sich in Produkten bewährt hat, die in den letzten 9 Jahren jedes Jahr in großen Mengen auf den Markt gebracht wurden, verfügt CPS über 27 Weltneuheiten. Die Lösungen und Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Verbraucher und Mobilfunk, Automotive, Möbel und Gebäude, Medizin und Gesundheitswesen eingesetzt. Die kabellose Ladetechnologie von CPS ist durch Patente geschützt. Die CPS Group ist in Hongkong, San Francisco, Shenzhen und Chengdu präsent.http://www.convenientpower.com

