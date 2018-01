NEOS Wien/Gara zu Gangbetten auf Kinderchirurgie: Unerträgliche Situation

NEOS Wien Gesundheitssprecher: „Die Stadtregierung muss endlich unsere Vorschläge annehmen und die Primärversorgung ausbauen um die Spitäler zu entlasten.“

Wien (OTS) - „Und täglich grüßt das Gangbett. Nun sind sogar die kleinen Patientinnen und Patienten der Kinderchirurgie betroffen“, kommentiert NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara den aktuellen Bericht in „Heute“. „Dabei ist es alles andere als lustig, wenn Patienten auf dem Gang liegen müssen – schon gar nicht für Kinder und ältere Menschen. Es ist lächerlich, wenn sich die Verantwortlichen in Medienberichten immer wieder auf ‚Ausnahmesituationen‘ ausreden, denn diese kommen so häufig vor, dass die Bezeichnung ‚Normalzustand‘ treffender ist“, betont Gara.

Die Stadtregierung müsse aufhören so zu tun, als wären Gangbetten unvermeidbar, und endlich die tatsächlichen Zahlen zu diesem Thema offenlegen, fordert Gara. „Gangbetten sind vor allem ein Symptom für grundlegende Konstruktionsfehler bei der Planung und Finanzierung von Spitälern und niedergelassenen Ärzten. Es braucht dringend den Ausbau der Primärversorgung um die Spitäler zu entlasten. Ich fordere die Stadtregierung auf, endlich unsere Vorschläge und Anträge anzunehmen und an Lösungen zu arbeiten um Gangbetten zu verhindern“, schließt Gara.

