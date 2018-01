ORF SPORT + mit Handball-EM-Spiel Weißrussland – Österreich

Auch der Skeleton-Weltcup, der Biathlon-Weltcup und der Snowboard-Weltcup sind am 12. Jänner live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 12. Jänner 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Skeleton-Weltcup in St. Moritz (Frauen 1. Lauf um 9.30 Uhr, Frauen 2. Lauf um 11.00 Uhr, Männer 1. Lauf um 13.00 Uhr, Männer 2. Lauf zeitversetzt um 15.55 Uhr), vom Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (Staffel Männer) um 14.25 Uhr, vom Snowboard-Weltcup in Snowmass (Frauen und Männer Slopestyle) um 17.25 Uhr sowie von den Handball-EM-Spielen Weißrussland – Österreich um 18.00 Uhr und Frankreich – Norwegen um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ (Ibiza) um 16.55 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom Damen-Abfahrtstraining in Bad Kleinkirchheim um 22.15 Uhr.

St. Moritz ist die vorletzte Weltcupstation der Skeleton- und Bob-Elite in dieser Saison. Am 12. Jänner werden in der Schweiz die Skeleton-Bewerbe ausgetragen. Kommentator ist Ludwig Valenta.

Nach den Bewerben in Oberhof bleibt der Biathlon-Weltcup in Deutschland: Ruhpolding ist vom 10. bis 14. Jänner die fünfte Weltcupstation in dieser Saison.

Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

Bei den Snowboarderinnen und Snowboardern stehen in dieser Saison noch drei Slopestyle-Bewerbe auf dem Programm. Snowmass in den USA ist am 12. Jänner der Austragungsort.

Kommentator ist Michael Mangge. Der Bewerb ist von 17.25 bis 19.00 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

In der Vorrunde der EURO 2018 in Kroatien trifft das österreichische Handball-Nationalteam der Männer am 12. Jänner auf Weißrussland, am 14. Jänner auf Weltmeister Frankreich und am 16. Jänner auf Vizeweltmeister Norwegen. ORF SPORT + hat die Europameisterschaft vom 12. bis 28. Jänner live im Programm. Alle Spiele der rot-weiß-roten Mannschaft sind live in ORF SPORT + zu sehen.

Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 11. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

