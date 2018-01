VP-Korosec zu Gangbetten: Neuer Skandal erfordert endlich konkrete Lösungen

Gesundheitsstadträtin Frauenberger muss handeln statt weiterhin nach Ausreden zu suchen

Wien (OTS) - „Dass nun offensichtlich auch Kinder in Gangbetten untergebracht werden, ist ein unglaublicher Skandal. Anstatt weiterhin nach Ausreden zu suchen, muss hier endlich gehandelt werden. Gangbetten müssen in unserer Stadt ein für alle Mal der Vergangenheit angehören“, so ÖVP Wien Gesundheitssprecherin LAbg. Ingrid Korosec angesichts der heutigen Medienberichte über die aktuellen Vorfälle in der Kinderchirurgie des Donauspitals.

„Die verantwortliche Gesundheitsstadträtin Frauenberger ist zum wiederholten Male aufgefordert, endlich konkrete und nachhaltige Lösungen für diese völlig untragbare Situation zu finden“, so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 912

presse.klub @ oevp-wien.at