Jahresauftakt im Cinema Paradiso Baden

„Cinema Opera“, Palästina-Schwerpunkt, Lesungen, Konzerte und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Ein Palästina-Schwerpunkt steht im Mittelpunkt des Jänner-Filmprogramms im Cinema Paradiso Baden: Zu sehen sind dabei die Streifen „Paradise Now“ von Hany Abu-Assad (26. Jänner), „Mein Herz tanzt“ von Eran Riklis (28. Jänner) sowie Denis Villeneuves „Die Frau, die singt“ (31. Jänner). Film-Specials sind auch am 26. Jänner die „Alp Con Cinema Tour: Snow“ mit den Sport- und Outdoor-Filmen „Drop Everything”, „Ushba”, „Whishes & Reality” und „The Time Within” sowie „Film, Wein + Genuss“ am 30. Jänner mit Schmankerln von Dagmar und Martin Schotte aus Möllersdorf, Weinen vom Weingut Schlossberg in Bad Vöslau und der französischen Komödie „Das Leben ist ein Fest“. Zudem lädt am 16. Jänner „Cinema Opera“ zu einer Live-Übertragung von Giuseppe Verdis „Rigoletto“ in einer Inszenierung von David McVicar aus dem Royal Opera House London.

Weitere Film-Highlights sind „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ mit Frances McDormand, Woody Harrelson und Sam Rockwell, „Downsizing“ mit Christoph Waltz, Matt Damon und Kristen Wiig, Woody Allens „Wonder Wheel“ mit Kate Winslet, Justin Timberlake und James Belushi, „Django – Ein Leben für die Musik“ über den Gitarren-Virtuosen Django Reinhardt sowie „Das Leuchten der Erinnerung“ und „Dieses bescheuerte Herz“. Auf die „Cinema Kids“ wiederum warten „Ferdinand“, „Burg Schreckenstein 2“, „Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft“ und „Bamse – Der liebste und stärkste Bär der Welt“.

Das Bühnenprogramm startet am 18. Jänner mit Paul Chaim Eisenberg, über 30 Jahre lang Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde Wiens, und einer Lesung aus seinem aktuellen Buch „Auf das Leben!“. Bei der „Nacht des Fado“ am 22. Jänner verwandelt die Fadista Sandra Correia mit ihrer Band das Cinema Paradiso in ein Lissaboner Fado-Lokal. Am 25. Jänner schließlich bringt der „Tagebuch Slam“ Tagebucheinträge von einst zu Gehör.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden

