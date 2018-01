Alexander Blum wird Produktmanager Video bei dpa

Alexander Blum (36) wird zum 15. Januar Produktmanager Video bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin. In der neu geschaffenen Funktion soll er das aktuelle Bewegtbild-Angebot von Deutschlands größter Nachrichtenagentur ausbauen. Gemeinsam mit der Foto- und Videoredaktion wird Blum auch die Arbeitsabläufe der dpa-Videoproduktion neu organisieren. Die dpa produziert derzeit rund 130 Nachrichten- und Service-Videos wöchentlich für TV- und Digitalkunden. Dabei liefern Videojournalisten und Fotografen der Agentur auch aktuelle Regionalvideos an ihre Kunden.

Alexander Blum ist zurzeit Fotoredakteur bei der dpa. Er hat im vergangenen Jahr maßgeblich den neuen internationalen Bilderdienst der Agentur mit aufgebaut. Bevor er 2017 zur dpa wechselte, arbeitete Blum in der Bildredaktion der "Bild am Sonntag". In seiner neuen Funktion berichtet er an die dpa-Chefredaktion.

dpa-Chefredakteur Sven Gösmann: "Alexander Blum ist ein Top-Bildredakteur mit großer Erfahrung im Videojournalismus und ein Fotograf und Redakteur mit hohem optischen Sachverstand. Er wird unsere Videostrategie entscheidend weiterentwickeln."

Peter Kropsch, der Vorsitzende der dpa-Geschäftsführung, betont: "Mit der Berufung von Alexander Blum gehen wir weiter auf dem erfolgreichen Weg der dpa-Produktmanager, die jetzt schon an vielen Stellen der dpa-Gruppe arbeiten. Die Erfolgsformel dafür lautet: hohe journalistische Kompetenz gepaart mit genauer Kenntnis der Kundenwünsche und wirtschaftlichem Sachverstand."

