NEOS zu Herbstferien: Das ist noch kein Reformkonzept

Matthias Strolz: „Wenn der Bildungsminister mehr als nur Überschriften produzieren will, muss er eine umfassende Ferienreform in Angriff nehmen“

Wien (OTS) - Verwundert reagiert NEOS-Klubobmann und Bildungssprecher Matthias Strolz über die ersten inhaltlichen Ansagen des neuen Bildungsministers Heinz Faßmann. „Die Einführung von Herbstferien bringen zwar Schlagzeilen, sind jetzt aber sicher nicht die erste Reform, die ich mir vom neuen Bildungsminister gewünscht hätte. Wir müssen Lösungen umsetzen für die Standorte, die besonders große Herausforderungen haben und auch einen entsprechenden Beitrag zur Integration leisten. Die Einführung eines echten Chancen-Bonus für Schulen wäre ein Weg in die richtige Richtung“, so Strolz.

Dass Bildungsminister Faßmann Herbstferien einsetzen will, ist grundsätzlich zu begrüßen, nachdem er aber die Sommerferien nicht antasten will, „scheint eine echte Änderung weniger der Wunsch zu sein als das Produzieren von Überschriften“, so Strolz. Die österreichische Ferienordnung, die sich immer noch an einer Agrargesellschaft oientiert und damit Erntezeiten berücksichtigt, die für Schülerinnen und Schüler längst keine Relevanz mehr haben, sei schlicht nicht mehr zeitgemäß, so Strolz.

„Die Ferienordnung muss für eine sinnvolle lernpsychologische Gestaltung des Schuljahres sorgen – derzeit sind die intensiven Unterrichtsszeiten unregelmäßig verteilt, was natürlich auch an der Länge der Sommerferien liegt. Unter einer neun Wochen langen Unterbrechung leiden vor allem die Kinder, die zu Hause nicht entsprechend gefördert werden oder jene, die aus Familien kommen, in denen nicht die Unterrichtssprache gesprochen wird“, betont Strolz, der sich in einem ersten Schritt für eine Kürzung der Sommerferien auf acht Wochen ausspricht. Dann können einheitliche Herbstferien für eine Erholungspause nach der ersten Intensivphase des Schuljahres sorgen. „Insgesamt würde ich mir wünschen, dass der Bildungsminister nicht nur über die Ferien diskutiert, sondern auch über die Zeiten, in denen bisher hauptsächlich beaufsichtigt und nicht unterrichtet wird. Um beispielsweise einen raschen Start ins Schuljahr möglich zu machen, müssen die Stundenpläne bereits mit dem Schulstart stehen. Das wäre ein umfassendes Reformvorhaben, bei dem wir gerne unsere volle Mitarbeit einbringen“, so Strolz.

