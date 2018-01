ORF III am Freitag: Zwei Teile der Filmreihe „Im Tal des Schweigens“ mit Christine Neubauer

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 12. Jänner 2018, zeigt ORF III Kultur und Information im Rahmen der Programmleiste „Der Österreichische Film“ zwei Teile der Reihe „Im Tal des Schweigens“ von Regisseur Peter Sämann über das bewegte Leben einer Almbäuerin zwischen privaten und beruflichen Turbulenzen.

Zu Beginn steht die Folge „Der Erbhof“ (20.15 Uhr) auf dem Spielplan. Nach schwierigen Jahren hat die selbstbewusste Almbäuerin Anna Wallner (Christine Neubauer) endlich ihr Glück mit einem Mann, Johannes (Sascha Hehn) gefunden, der sie wirklich liebt und ihrer kleinen Tochter Elise (Ronja Forcher, heute als „Bergdoktor“-Tochter bekannt) ein guter Vater ist. Als jedoch eines Nachts ein Brand den gesamten Dachstuhl des Hauses in Schutt und Asche legt, bahnt sich eine Katastrophe an: Sollte Anna nicht binnen kürzester Zeit einen hohen Kredit erhalten, wäre sie gezwungen, ihren Grundbesitz an die skrupellosen Bodenspekulanten des Ortes zu verkaufen. In dieser angespannten Lage kommt es zudem auch noch zu Missverständnissen zwischen Anna und ihrem Mann, der ausgerechnet jetzt nur noch selten zu Hause ist.

Danach folgt die mindestens ebenso dramatische Fortsetzung „Der Wildschütz“ (21.50 Uhr): Nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Christian scheint das Eheglück von Anna und Johannes endgültig perfekt. Dann aber kommt es zwischen Johannes und seinem Bruder Markus (Timothy Peach) zu einem schwerwiegenden Streit. Daher gibt es für Ersteren auch nur einen Verdächtigen, als wenig später im Wald auf ihn geschossen wird. Allein Anna kann nicht glauben, dass Markus zu einer solchen Tat fähig wäre. Zu allem Ärger taucht auch noch der zwielichtige Unternehmer Grabosch (Alexander Strobele) in der Gegend auf. Er verfolgt das Ziel, aus der Region ein exklusives Jagdrevier zu machen. Und dazu braucht er Annas und Johannes’ Waldgebiet. „Der zweite Frühling“, ein weiterer Teil der Filmreihe „Im Tal des Schweigens“, ist nächste Woche, am Freitag, dem 19. Jänner, um 20.15 Uhr in ORF III zu sehen.

