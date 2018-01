„Bewusst gesund“ am 13. Jänner: Sodbrennen – Auch Zuckerersatz macht Beschwerden

Außerdem: „Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Pneumokokken

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 13. Jänner 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Sodbrennen – Auch Zuckerersatz macht Beschwerden

Reflux ist eine echte Volkskrankheit. Mindestens die Hälfte aller Menschen leidet nicht nur hierzulande zumindest manchmal unter dem sauren Aufstoßen, das noch dazu auch ernste Erkrankungen bis hin zu Speiseröhrenkrebs verursachen kann. Nicht nur die Speiseröhre, selbst die Lunge wird oft jahrzehntelang gereizt und reagiert auf den sauren Mageninhalt, der nach oben drängt. Weil Süßes den Reflux verstärkt, greifen viele Betroffene zu Zuckerersatzstoffen. Aber ist das sinnvoll? Nein, zeigen gleich mehrere aktuelle Studien. „Bewusst gesund“ hat einen Experten und eine Betroffene interviewt, die mit einer Ernährungsumstellung – ganz ohne Zuckerersatzstoffe – sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Gestaltung: Christian Kugler.

Gutes Gefühl – Gesunden Selbstwert kann man lernen

Nunu Kaller, 36, gefällt sich, wenn sie heute in den Spiegel schaut – sie hat Kleidergröße 40/42, das war noch vor ein paar Jahren ganz anders. Schon als kleines Mädchen war sie größer als gleichaltrige Buben. Sie war einfach immer „mehr“, beschreibt sie. Vor allem in der Pubertät war sie unglücklich über ihr Aussehen und war damit nicht allein, denn 70 Prozent der Frauen weltweit haben etwas an sich auszusetzen. Nunu Kaller hat gelernt, ihren Körper so zu lieben und zu akzeptieren, wie er ist, und tut sich heute mit gesunder Ernährung und Sport ganz einfach gut. Gestaltung: Steffi Hawlik.

Nah und fern – Das können bifokale Kontaktlinsen

Die Arme sind fürs Lesen zu kurz. Man kann die Speisekarte, den Stadtplan oder Preisschilder nicht mehr entziffern. Man sieht in der Nähe nicht mehr scharf. Ab etwa dem 40. Lebensjahr beginnt die Altersweitsichtigkeit. Man braucht eine Lesebrille. Kontaktlinsenträger können sich allerdings die Zusatzbrille ersparen. Denn genau wie die Gleitsichtbrille für kurz- oder weitsichtige Brillenträger gibt es auch Gleitsichtkontaktlinsen. Es gibt unterschiedliche Arten: Alternierende Linsen haben für nahe und ferne Distanzen getrennte Stärkebereiche. Simultan-Linsen erzeugen gleichzeitig ein Nah- und ein Fernbild, das Gehirn filtert das richtige Bild heraus. „Bewusst gesund“ hat eine Augenärztin mit viel Erfahrung zu bifokalen Kontaktlinsen befragt. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Pneumokokken

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher zum Thema Pneumokokken.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at