Spatenstich für NÖ Landeskindergarten im Süden der Landeshauptstadt

LH-Stv. Pernkopf: „Im Miteinander mit der Stadt St. Pölten sorgen wir für die beste Kinderbetreuung für unsere Kleinsten“

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Donnerstag nahmen LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf, Bürgermeister Mag. Matthias Stadler, der Leiter des Schulamtes Andreas Schmidt, MBA, MPA, die Kindergarteninspektorin des Landes Niederösterreich Veronika Stamminger, der Planer Baumeister Markus Steinwendtner, MSc, der Planer der Haustechnik von der Firma „Das Leitwerk“ und Baumeisterin Veronika Steiringer von der Firma Bachner Bau den Spatenstich für den neuen Kindergarten in der Karl-Pfeffer-Gasse in St. Pölten vor. Vier Kindergartengruppen entstehen, 2,2 Millionen Euro werden von der Stadt investiert.

LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf: „Im Miteinander mit der Stadt St. Pölten sorgen wir für die beste Kinderbetreuung für unsere Kleinsten. Investitionen in unsere Kindergärten bedeuten Investitionen in unsere Kinder. Gute Kinderbetreuung braucht geeignete Orte, und dafür setzen wir uns im Land Niederösterreich konsequent ein.“

„In der Landeshauptstadt bekommt jedes Kind einen gewünschten Kindergartenplatz. Damit das angesichts des Wachstums unserer Stadt auch in der Zukunft so bleibt, setzen wir die Kindergartenoffensive fort und investieren Millionenbeträge in den Ausbau der Kindergärten“, so Bürgermeister Mag. Matthias Stadler beim Spatenstich.

Vor kurzem wurde die Baubewilligung erteilt und damit kann unverzüglich mit dem Bau begonnen werden. In der ersten Bauetappe werden vier Kindergartengruppen errichtet. Aufgrund der Grundstücksressourcen besteht allerdings die Möglichkeit, den Kindergarten in der Zukunft auf maximal acht Gruppen auszubauen.

Der vier-gruppige Kindergarten wird sich über zwei Geschoße erstrecken und eine Gesamtnutzfläche von 900 Quadratmetern aufweisen. Im Erdgeschoß befinden sich die Gruppenräume, die notwendigen Nebenräume und der Technikraum, im Obergeschoß der Bewegungsraum. In einer zweiten Ausbaustufe kann der Kindergarten auf eine Nutzfläche von 1.550 Quadratmeter erweitert werden. Geplant ist der Kindergarten barrierefrei.

Für die erste Ausbaustufe sind knapp 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Mit der Fertigstellung wird im Spätherbst 2018 gerechnet. Dann wird die Zahl der Kindergartengruppen in St. Pölten von derzeit 80 auf 84 steigen. Die Immobilien St. Pölten GmbH & Co KG wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 29. Mai 2017 mit der Errichtung eines Neubaus eines NÖ Landeskindergartens in der Karl Pfeffer-Gasse in St. Pölten-Süd beauftragt.

Am Neubau sind zahlreiche Firmen aus St. Pölten beteiligt unter anderem die Firmen Bachner Bau, Klenk & Meder (Elektroinstallationen), Hess & Schmid (Heizung), Firma Rendl (Fliesen) und Gregorites (Dachdecker). Aus der Region sind Unternehmen wie Tischlerei Wurzer aus Karlstetten, Maler Bodner aus Mank, die Schlosserei Bekehrti aus Furth bei Göttweig oder die Firma Fenster Vit GesmbH aus Asperhofen mit der Ausführung der Gewerke engagiert.

Die Landeshauptstadt ist mit ihren Investitionen ein wesentlicher Faktor, damit der Wirtschaftsmotor im Zentralraum Niederösterreichs gut läuft. Seit 2001 hat die Stadt insgesamt 18,3 Millionen Euro in den Ausbau der Kindergärten investiert und in der aktuellen Kindergartenoffensive werden weitere 7,3 Millionen Euro flüssig gemacht. Neben dem Kindergartenneubau in der Karl-Pfeffer-Gasse stehen nämlich auch Bauprojekte für einen neuen Kindergarten am Eisberg und die Erweiterung des Kindergartens in der Dr. Rudolf Kirchschläger-Gasse auf der Agenda für 2018/2019.

„Aktuell besuchen 1.600 Kindergartenkinder an 25 Standorten in 80 Gruppen die St. Pöltner NÖ Landeskindergärten. Durch das Ausbauprogramm sollen in den nächsten Jahren elf zusätzliche Kindergartengruppen in der ersten Ausbaustufe (plus acht in der weiteren Ausbaustufe) entstehen“, so der Leiter der Abteilung Schulen und Kindergärten Andreas Schmidt, MBA, MPA. Damit ist St. Pölten gut für die Zukunft gerüstet.

Nähere Informationen: Büro LH-Stv. Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail lhstv.pernkopf @ noel.gv.at, Magistrat St. Pölten, Martin Koutny, Telefon 02742/333-3032, E-Mail medienservice @ st-poelten.gv.at.

