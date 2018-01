Teil 2 des „Universum History“-Dreiteilers „Königliche Dynastien“

„Die Grimaldis“ am 12. Jänner um 22.40 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im Mittelpunkt der zweiten Folge der neuen dreiteiligen „Universum History“ Reihe „Königliche Dynastien“ stehen am Freitag, dem 12. Jänner 2018, um 22.40 Uhr in ORF 2 die Grimaldis. Seit rund 700 Jahren herrschen die Grimaldis über Monaco – eine Adelsfamilie mit Macht, Einfluss, Glück und heute vor allem mit Geld. Doch das war nicht immer so, wie die Dokumentation von Oliver Halmburger (Bearbeitung: Andrea Lehner) zeigt. Erst mit der Hochzeit von Hollywoodstar Grace Kelly und Fürst Rainier III. hielten Glamour und High Society Einzug in Monaco. Die Vereinigung von blauem Blut mit grünen Geldscheinen markiert für Monaco den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Plötzlich war alles, was sich hinter den Palastmauern abspielte, von größter Bedeutung. Davor ähnelte die Miniaturmonarchie am Mittelmeer einem verschlafenen Nest, das kaum jemand auf der Landkarte gefunden hätte. Die dritte Folge des „Universum History“-Dreiteilers widmet sich am 19. Jänner den Welfen.

Ende des 13. Jahrhunderts wurden die Grimaldis nach Machtkämpfen aus der italienischen Stadt Genua vertrieben. Francesco Grimaldi, genannt „der Schlaue“, machte sich mit seinen Soldaten auf den Weg nach Monaco. Die Festung gehörte jener Familie, die einst die Grimaldis vertrieben hatte. Als Franziskanermönche verkleidet gelang es Francesco und seinen Mannen die Festung im Handstreich zu nehmen. „Deo juvante“, mit Gottes Hilfe, soll er dabei gerufen haben – seit 1297 ist es das Motto der Familie.

Im Lauf der Zeit stand Monaco immer wieder unter dem Protektorat fremder Mächte wie Frankreich oder Spanien. Der Filmemacher Oliver Halmburger richtet nun den Blick auf entscheidende Momente und Wendepunkte dieser bewegten Geschichte. Etwa auf den Mord an Herrscher Jean II., der im Jahr 1505 Monaco verkaufen wollte und daraufhin von seinem Bruder erstochen wurde.

Seine erste Blütezeit erlebte Monaco unter Honoré II., der 1612 den Fürstentitel erhielt. Charles III. gründete im 19. Jahrhundert die „Bädergesellschaft“ und machte Monaco mondän. Fürst Louis’ amouröse Abenteuer mit einer Dame vom Montmartre blieben nicht ohne Folgen:

Charlotte, das illegitime Kind, avancierte zur Retterin des Fürstentums, ohne sie wäre die Linie der Grimaldis ausgestorben. Sie war die Mutter von Rainier III., der nach dem Zweiten Weltkrieg den monegassischen Thron bestieg und mehr als 50 Jahre lang regierte. Er regierte das kleine Land wie ein Firmenimperium. Den Glamour brachte seine Ehefrau, die US-Schauspielerin Grace Kelly. Doch das Glück der Fürstenfamilie war nicht von Dauer. Der tragische Autounfall von Fürstin Gracia Patricia stürzte die Dynastie in eine tiefe Depression. Fürst Rainiers Tränen bei der Beerdigung bleiben im kollektiven Gedächtnis. Mit den drei sehr unterschiedlichen Kindern Caroline, Albert und Stephanie stand und steht die Familie bis heute ständig im Rampenlicht.

Der Film zeigt exklusive Bilder vom „Bal de la Rose“, spektakuläre Luftaufnahmen von Monaco, rasante Eindrücke der Formel-1-Strecke und das Casino Monte Carlo, das den Grimaldis zu Reichtum verholfen hat. Die Biografin der Fürstenfamilie, Bettina de Cosnac, Grace-Kelly-Biograf Thilo Wydra, Monaco-Experte Thomas Veszelits sowie die Journalisten Stephane Bern und Marie von Waldburg geben Einblicke in die bewegte Grimaldi-Story.

