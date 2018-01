CES 2018: Österreich als einer von 12 internationalen Innovation Champions

Bei weltweit größter Unterhaltungselektronik-Messe von 9. bis 12. Jänner in Las Vegas wurde „International Innovation Scorecard“-Studie präsentiert

Wien (OTS) - Am Eröffnungstag der weltweit größten Unterhaltungselektronik-Messe CES 2018, die seit 9. und noch bis 12. Jänner in Las Vegas stattfindet, wurden beim Keynote-Vortrag des Veranstalters Consumer Technology Association (CTA) auch die Ergebnisse der „International Innovation Scorecard“ Studie vorgestellt. In dieser Analyse wurden wichtige Bereiche der Innovationspolitik der einzelnen Länder näher unter die Lupe genommen und anhand von 12 Kategorien miteinander verglichen. Österreich hat sich hier neben 11 anderen Ländern als „Innovation Champion“ herauskristallisiert.

Unter den Bewertungskategorien finden sich unter anderem die Einstellung der Regierungen gegenüber disruptiven Technologien wie zum Beispiel der Sharing Economy und selbstfahrenden Fahrzeuge. Neben dem Ausbau und den Kosten von Breitband-Internet, spielen auch das Steuersystem sowie Umweltschutz eine zentrale Rolle in der Bewertung. Österreich hat speziell in den Bereichen Forschung und Entwicklung (F&E), Breitband-Infrastruktur sowie Rahmenbedingungen bzw. Regulierungen für selbstfahrende Fahrzeuge gepunktet.

„Es freut mich sehr, dass Österreich von CTA zu den 12 Innovation Champions 2018 gezählt wird. Das sollte uns Mut und Ansporn geben, weiter ganz stark weltweit präsent zu sein“, kommentierte Walter Koren, ehemaliger Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und nun neuer Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles, vor Ort das tolle Abschneiden Österreichs in Sachen Innovation.

Der Technologiebeauftragter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und Co-Director von Open Austria, Georg Firlinger, meinte anlässlich der Präsentation der Studienergebnisse auf der CES: „Das Innovations-Ökosystem in Österreich hat sich in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt. Dass unser Land nun auf der globalen Bühne der CES dieses tolle Ranking erhält, ist eine Anerkennung dafür, was die verschiedenen Akteure und Initiativen bisher gemeinsam erreicht haben.“

Die anderen internationalen Innovation Champions 2018 sind Finnland, Großbritannien, Australien, Schweden, die USA, Singapur, die Niederlande, Kanada, Portugal, die Tschechische Republik, Dänemark und Neuseeland. Mehr Informationen zur Studie, den Ergebnissen und der Methodik sind abrufbar unter: https://www.internationalscorecard.com/

Die Consumer Technology Association (CTA) repräsentiert mehr als 2.200 Unternehmen in der Unterhaltungselektronik. Davon sind 80 Prozent KMU und Startups, die zusammen 351 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaften und 15 Millionen Menschen in den USA beschäftigen. CTA organisiert unter anderem die jährlich stattfindende Consumer Electronic Show - kurz CES - in Las Vegas. (PWK019/SR)

Rückfragen & Kontakt:

AußenwirtschaftsBüro San Francisco

Mag. Georg Fürlinger

Telefon: +1 650 750 6220

sanfrancisco @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe