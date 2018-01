NEOS zu Ärztemangel: Faire Honorierung von Hausärzten für bessere Versorgung am Land

Gerald Loacker: „Kassen müssen an ihren Strukturen sparen, nicht bei Ärzten und Patienten.“

Wien (OTS) - „Problem richtig erkannt - messerscharf die falschen Schlüsse gezogen“, so das Fazit von NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker zum Vorschlag

vom Chef des Hauptverbands, Alexander Biach, Kassenärzt_innen Leistungen zu erlauben, die bisher Kinderärzt_innen vorbehalten waren. „Ja, wir haben einen massiven Mangel an Frauen- und Kinderärzten am Land, die Besetzung von Hausarztstellen wird immer schwieriger. Eine Erweiterung der Leistungen ändert daran aber gar nichts, wenn diese weiterhin so schlecht honoriert sind, dass Hausärztinnen und -ärzte damit kaum ihre Kosten decken können“, zeigt Loacker auf. „Im schlimmsten Fall werden hier einfach zwei unattraktive Systeme miteinander verknüpft.“

Dabei liegen die Vorschläge zur besseren medizinischen Versorgung am Land längst am Tisch, betont Loacker: „Es muss für junge Ärztinnen und Ärzte wieder attraktiver gemacht werden, Stellen am Land zu übernehmen. Das schaffen wir nur durch faire Honorierung ihrer Arbeit und durch eine Flexibilisierung des Arztberufs: Durch die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit und Zusammenarbeit kann etwa die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden.“

Finanziert können angemessenen Honorare ganz einfach durch Einsparungen am Kassensystem selbst werden: „Zusatzpensionen, privilegierte Beamtenkassen, überbordende Strukturen und Doppelgleisigkeiten: Das Problem ist nicht, dass zu wenig Geld da ist, sondern dass es nicht bei den Ärztinnen und Ärzten und damit bei den Patienten ankommt. Die Devise für eine langfristige Lösung muss lauten: Sparen bei den Strukturen, nicht am Patienten“, schließt der Gesundheitssprecher.

