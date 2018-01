Ehemaliger deutscher Wirtschaftsminister Clement spricht zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland

Neujahrs-Auftaktveranstaltung der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK) in Graz

Wien/Graz (OTS) - Der ehemalige Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit der Bundesrepublik Deutschland (2002 bis 2005), Wolfgang Clement, ist Hauptredner beim Neujahrsempfang der Landesdelegation Steiermark der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK) und des Honorarkonsuls der BRD für Steiermark und Kärnten, am Dienstag, den 16. Januar 2018, in der Aula der Alten Universität Graz. Das Thema der Veranstaltung: "Die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage - Was jetzt zu tun ist."

Im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion mit folgenden Teilnehmern statt:

Johannes K. Haindl , Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Österreich

Datum: Dienstag, 16. Januar 2018, 18:30 Uhr

Ort: Aula der Alten Universität Graz, Hofgasse 14, 8010 Graz

Anmeldung erforderlich - www.dhk.at

Rückfragen & Kontakt:

Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK)

Sissi Eigruber

Abteilungsleiterin Kommunikation

+43 676 845 14 17 24

sissi.eigruber @ dhk.at

http://oesterreich.ahk.de