ASFINAG: Ab 1. Februar nur mehr Klebevignette in Kirschrot oder in der digitalen Variante gültig

Erinnerung: Digitale Jahresvignette bis spätestens 14. Jänner kaufen, damit sie sicher ab 1. Februar gültig ist

Wien (OTS) - Seit 8. November gibt es mit der Digitalen Vignette erstmals eine Alternative zur bewährten Klebevignette. Klicken oder Picken – Kundinnen und Kunden haben somit die freie Wahl, sich entweder für die digitale Variante oder die Klebevignette zu entscheiden. Wichtig dabei: ab 1. Februar beginnt spätestens das neue Vignettenjahr 2018. Somit ist ab dann nur mehr die Klebevignette 2018 in Kirschrot oder eben die Digitale Vignette gültig. Die ASFINAG erinnert an die Konsumentenschutzfrist bei der Digitalen Vignette, die erst am 18. Tag nach dem Kauf gültig ist. „Unser Rat: Kaufen Sie bis spätestens 14. Jänner 2018 Ihre Digitale Jahresvignette, damit diese auch sicher ab 1. Februar 2018 gültig ist. Am 15. Jänner ist es zu spät“, bestätigen ASFINAG-Geschäftsführer Bernd Datler und ASFINAG-Vertriebsleiter Stefan Zangerle.

Die Klebevignette 2017 in Türkis ist noch bis 31. Jänner 2018 gültig. Bis dahin sollte spätestens an einer der 6.000 Vertriebsstellen eine neue Vignette in Kirschrot gekauft und korrekt geklebt sein. Alternativ dazu kann eben die Digitale Vignette online im Webshop über asfinag.at oder über die kostenlose App „Unterwegs“ gekauft werden. Dabei müssen nur wenige Daten – wie etwa Email-Adresse, Zulassungsstaat, Kennzeichen und Bezahlvariante – angegeben werden. Da die Digitale Vignette an das Kennzeichen gebunden ist, benötigt man im Falle eines Scheibenbruchs keine Ersatzvignette mehr. Besitzerinnen und Besitzer von Wechselkennzeichen brauchen außerdem nicht mehr für jedes Fahrzeug eine eigene Vignette. Unter bestimmten Voraussetzungen wie Wohnortwechsel, Diebstahl des Kennzeichens oder des Fahrzeugs sowie im Falle eines Totalschadens kann eine Digitale Jahresvignette im Webshop umregistriert werden.

Tipp: Wenn Sie ein neues Auto kaufen, achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das Kennzeichen behalten. Somit besitzen Sie weiterhin eine Digitale Vignette. Eine Umregistrierung bei einem Fahrzeugwechsel und einem neuen Kennzeichen ist nicht möglich – die Digitale Vignette ist an das Kennzeichen gebunden.

Eine Million Digitale Jahresvignetten bereits verkauft

Die neue Digitale Vignette kommt bei den Kunden gut an. „Der Andrang ist erfreulich groß. Eine Million verkaufte Digitale Jahresvignetten zeigen, wie gut die Vorteile der digitalen Variante ankommen“, so Zangerle. Für die ASFINAG ist das Recht der Konsumenten sehr wichtig. Gemäß der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz können Kundinnen und Kunden innerhalb von 14 Tagen (plus drei Tage für den Postweg und der Tag des Kaufs zählt nicht mit) vom Online-Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung zurücktreten – genauso wie bei der Digitalen Vignette. „Wir nehmen die Rechte der Konsumenten sehr ernst. Trotzdem arbeiten wir daran, auf europäischer Ebene eine Ausnahmeregelung zu erreichen, um die Digitale Vignette sofort nach Kauf gültig werden zu lassen. Das macht das Produkt noch attraktiver. Noch können wir aber nicht abschätzen, wie lange es dauern wird, bis wir diese Ausnahme erwirken können“, bestätigt Datler.

Jede vierte Jahresvignette ist bereits digital

Pro Jahr setzt die ASFINAG rund vier Millionen Jahresvignetten ab. Jede vierte Vignette ist somit bereits digital verkauft worden.

Weiterer Vorteil: Im Webshop kann erstmals der Kauf von Vignette und Streckenmaut etwa für Brenner oder Tauern Autobahn in nur einem Vorgang kombiniert werden. Darüber hinaus bietet die ASFINAG 2018 noch weitere Services an: Eine Erinnerungsfunktion vor Ablauf der Vignettengültigkeit oder ein Jahresvignetten-Abo (also eine automatische, rechtzeitige Verlängerung) sind vorgesehen.

Die ASFINAG hat Vorkehrungen getroffen, um möglichst hohe Datensicherheit zu gewährleisten. Das beginnt schon beim Online-Kauf selbst. Um eine Digitale Vignette zu kaufen, benötigen Kundinnen und Kunden lediglich eine gültige Email-Adresse, den Zulassungsstaat des Fahrzeugs, das gewünschte Zahlungsmittel und das Kfz-Kennzeichen. Das bedeutet, dass nur ein absolutes Minimum an Daten für den Kauf notwendig ist. Es gibt keine flächendeckenden Kennzeichen-Kontrollen. Obwohl die Digitale Vignette an das Kennzeichen gebunden ist, werden keine Bewegungsprofile aufgezeichnet. Die Kontrollsysteme der Automatischen Vignettenkontrolle speichern ausschließlich Daten jener Fahrzeuge, die keine gültige Klebevignette oder Digitale Vignette haben. Diese Daten dienen einzig und allein als Beweis für Mautdelikte sowie zur Abwicklung von Ersatzmaut-Forderungen. Alle anderen Daten werden weder gespeichert noch sind sie in irgendeiner Form verfügbar.

