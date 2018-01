Familienbonus: Grüne fordern im Bundesrat gerechte Familienförderung über alle Einkommensgruppen hinweg

Stögmüller bringt Antrag ein - Dem Parlament soll neuer Gesetzesentwurf vorgelegt werden – finanzielle Auswirkungen auf Gemeinden sollen im Finanzausgleichs abgefedert werden

Linz (OTS) - Einen „Geldregen ohne Verlierer“ haben gestern Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache nach dem Ministerrat verkündet, wobei „niemand schlechter aussteige“. Es handle sich dabei um die „größte Familienentlastung in der Geschichte Österreichs“.

„Unsere Familien zu entlasten, ist wichtig, gut, und notwendig. Was ich aber nicht verstehe ist die Aussage, dass „niemand schlechter aussteige“. Müssten nicht alle von dieser „größten Familienentlastung in der Geschichte Österreichs“ profitieren?“, fragt sich der Grüne Bundesrat David Stögmüller.

Die „größte Entlastung in der Geschichte“ – viele haben nichts davon Nein, geht es nach der schwarz-blauen Bundesregierung, profitieren eben durch die fehlende Negativsteuerfähigkeit hunderttausende Menschen überhaupt nicht von dieser Maßnahme. „Ein Drittel aller ArbeitnehmerInnen und fast 50% der Frauen verdienen so wenig, dass die vom sogenannten Familienbonus gar nichts haben. Das Gegenteil ist der Fall: Manche Gruppen werden durch die geplanten Maßnahmen finanzielle Einbußen erleiden. Ihnen wird der Kinderfreibetrag und auch die Absetzbarkeit von Betreuungskosten einfach gestrichen“, informiert Stögmüller.

Schwarz-Blaue Umverteilung – Stögmüller fordert Gesetzesänderung!

„Das also ist dann das Ergebnis „der größten Familienentlastung in der Gesichte Österreichs“- Denjenigen, die ohnehin schon sehr wenig im Geldbörsel haben, wird auch noch etwas genommen. Jene, die mehr verdienen, bekommen auch mehr. Das ist die schwarz-blaue Umverteilung, die wir in Oberösterreich bereits seit zwei Jahren spüren“, so Stögmüller.

Der Grüne Bundesrat hat daher im Bundesrat einen Entschließungsantrag eingebracht: „Ich fordere die Regierung auf, die vorliegenden Pläne zu verwerfen. Kurz und Strache müssen dem Parlament ein Gesetz vorlegen, das eine sozial gerechte Familienförderung über alle Einkommensgruppen hinweg sicherstellt. Das wäre gerecht und eine Entlastung für alle jene, die sie wirklich brauchen. Denn jedes Kind ist gleich viel wert“, so Stögmüller.

Belastung durch Gemeinden via Finanzausgleich abfedern!

Der Familienbonus in seiner jetzigen Form würde auch gravierende finanzielle Belastungen für die Länder und Gemeinden bedeuten. Der Stadt Braunau entfallen beispielsweise bis zu 370.000 Euro an jährlichen Einnahmeausfälle. Diese finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinden sollen im Weg des Finanzausgleichs abgefedert werden“, fordert Stögmüller.

