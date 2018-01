Happy Birthday! 40 Jahre TV-Magazin "Land und Leute"

Rückblick auf die Entwicklung der Sendung seit 1978 am Samstag, 20. Jänner 2018 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Innovative landwirtschaftliche Projekte und nachhaltige Initiativen, alte Traditionen und modern gebliebenes Brauchtum: Seit genau 40 Jahren präsentiert das TV-Magazin „Land und Leute“ den ländlichen Raum, seine Werte und seine Menschen.

Ein Rückblick zeigt anhand zahlreicher Ausschnitte aus früheren Sendungen, wie sich Landwirtschaft und Leben im ländlichen Raum in diesen vier Jahrzehnten entwickelt haben:

Denn als Christa Stampfer am 8. Jänner 1978 die erste Ausgabe in ORF 2 moderiert hat, verstand sich „Land und Leute“ als „Magazin mit Information, Beratung und Lebenshilfe für die in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Menschen und für die Bewohner des ländlichen Raumes".

Heute hat die – nun von Birgit Perl und Inge Winder präsentierte – Sendung längst eine wichtige Brückenfunktion zwischen Konsumenten und Land- und Forstwirtschaft übernommen. Sie vermittelt dem Publikum ein realistisches Bild der Arbeits- und Lebenswelt und der vielfältigen Leistungen der österreichischen Bauern, stellt nachhaltige innovative Projekte in den Blickpunkt und greift gesellschaftspolitisch relevante Umweltthemen auf.

Aber nicht nur das: Auch Kulturlandschaften, Brauchtum und Handwerk, Portraits interessanter Persönlichkeiten aus dem ländlichen Raum und Kulinarisches aus den Regionen finden regelmäßig Platz in den jährlich 25 Sendungen. Die Beiträge kommen aus allen Bundesländern und werden von den ORF Landesstudios gestaltet, für die Gesamtproduktion ist das ORF Landesstudio Niederösterreich verantwortlich.

Weitere Themen des TV-Magazins am 20. Jänner 2018:

*Winterliches Apfelvergnügen.

In der Beitragsreihe „Bäuerinnen und ihr Garten“ stellt eine steirische Landwirtin Köstlichkeiten rund um den Winterapfel vor und gibt Tipps für die Pflege von Apfelbäumen im Winter sowie die richtige Lagerung von Äpfeln.

*Wild in der Landwirtschaft.

Der Biohof Schlögelberger im Salzburger Lungau hat auf extensive Landwirtschaft umgestellt und einen Wildpark mit Rotwild, Sikawild und Hochlandrindern angelegt. Dort können die Tiere hautnah beobachtet, am Hof wiederum Wildspezialitäten verkostet werden.

*Vitaminreiche Grünsprossen.

Keimlinge und Sprossen von Gemüse, Getreide oder Hülsenfrüchten sind wahre „Vitaminbomben“. Ein Landwirt im steirischen Bierbaum hat die erste EU-weit zugelassene Grünsprossen- und Keimlingsmanufaktur in Österreich eröffnet.

