Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Mehrfacher Taschendiebstahl in Wien und Niederösterreich

Ein Mann und eine Frau stehen im Verdacht im Zeitraum von September 2017 bis Dezember 2017 zumindest acht Taschendiebstähle im Großraum Wien und Niederösterreich verübt zu haben. Bei den Tatörtlichkeiten handelt es sich um Einkaufszentren in Wien-Landstraße und in Vösendorf (NÖ). Opfer waren zumeist Personen, die in einem Restaurant oder Lokal gerade Speisen zu sich nahmen. Neben Bargeld wurden auch Geldbörsen und Handys gestohlen. Die Schadenssumme beläuft sich derzeit auf mehrere tausend Euro.

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise (auch anonym) werden an die Polizeiinspektion Wien Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-58327 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at