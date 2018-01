AVISO, 27. Januar 2018- Gedenkveranstaltung mit Bundespräsident a.D. Heinz Fischer zum Internationalen Holocaust-Gedenktag

Wien (OTS) - Am 27. Januar 2018 jährt sich die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee zum 73. Mal. Stellvertretend für alle Orte der NS-Vernichtung wurde das Datum der Auschwitz-Befreiung von der UNO als Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust ausgerufen. Auch heuer lädt das Bündnis „Jetzt Zeichen setzen“ im Rahmen einer aktiven Erinnerungspolitik alle herzlich zur Gedenkveranstaltung ein:



Zeitzeug_innen erzählen unermüdlich den nachfolgenden Generationen, wohin Hass, rassistischer Wahn und Diskriminierung führen können. Doch bald wird die nächste Generation die Verantwortung übernehmen müssen: dafür, dass die Erinnerung an die Menschen, die von Nationalsozialist_innen und Mitläufer_innen verfolgt und ermordet wurden, nicht aufgegeben wird. „Jetzt Zeichen setzen“ lädt ein, gemeinsam die Frage zu stellen: “Wie wird Erinnern in Zukunft ausschauen, wenn niemand uns erinnern kann, der/die die Zeit des Nationalsozialismus persönlich miterlebt hat?”



Wann: 27. Jänner 2018, 18:00 Uhr



Wo: Diplomatische Akademie, 1040 Wien



Unter anderem mit:



Dr. Heinz Fischer, Bundespräsident a.D.



Zeitzeugin Helga Feldner

Rückfragen & Kontakt:

Julia Herr

+43 (1) 523 41 23