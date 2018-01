Wien-Neubau: Mutmaßliche Mehrfach-Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Wien (OTS) - Beamte der Polizeiinspektionen Kandlgasse und Stiftgasse wurden am 10. Jänner 2017 um 22.30 Uhr zu einem Einbruch in die Schottenfeldgasse gerufen. Als die zwei mutmaßlichen Täter (32 und 37 Jahre alt) die Polizisten erblickten, versuchten sie sofort zu flüchten. Von der Schottenfeldgasse über die Kaiserstraße nahmen die Beamten die Verfolgung zu Fuß auf, ehe die Beschuldigten in der Seidengasse festgenommen werden konnten. Bargeld, Einbruchswerkzeug (Brecheisen und drei Schraubenzieher) sowie ein gefälschtes Ausweisdokument wurden sichergestellt. Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass den Tatverdächtigen zumindest drei weitere Einbrüche im Nahbereich zuzuordnen sind. Die Männer befinden sich in Haft.

