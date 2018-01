ASFINAG Verkehrsausblick: Wintersport-Events locken zahlreiche Besucherinnen und Besucher an

Ski-Fliegen am Kulm und Damen-Skiweltcup in Bad Kleinkirchheim sorgen für Verzögerungen

Wien (OTS) - Der Wintersport sorgt in den kommenden Tagen für mögliche Behinderungen auf einigen Hauptverkehrsrouten. Im Zulauf und entlang der Anreiserouten zu den großen Ski-Gebieten, (A 9 Pyhrn, A 10 Tauern, A 12 Inntal, A 13 Brenner und A 14 Rheintal/Walgau Autobahn sowie S 16 Arlberg Schnellstraße) ist speziell am Wochenende mit Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten zu rechnen. Dazu kommen noch die anhaltenden Grenzkontrollen bei der Ausreise nach Deutschland mit Verzögerungen auf der A 1 West Autobahn, A 8 Innkreis Autobahn und der A 12 Inntal Autobahn.

„Unser Tipp: Informieren Sie sich rechtzeitig vor der Fahrt über die aktuelle Verkehrslage. Über die kostenlose ASFINAG-App Unterwegs oder online auf www.asfinag.at gibt es Angaben zu Verkehrsbehinderungen und möglichen Zeitverlusten an den Grenzübergängen“, erklärt Christian Ebner vom ASFINAG-Verkehrsmanagement. Bei Fahrten etwa über die Tauern oder Brenner Autobahn lohnt sich der Kauf der Digitalen Streckenmaut. Der Vorteil: kein Anhalten oder Geld suchen mehr an der Mautstelle. Auf www.asfinag.at im Mautshop am besten gleich Hin- und Rückfahrtticket online buchen.

Ski-Fliegen am Kulm und Ski-Weltcup

Die internationalen Wintersportasse kommen in den nächsten Tagen gleich für zwei Events nach Österreich. Von 12. bis zum 14. Jänner findet am Kulm bei Bad Mitterndorf das Skifliegen statt. Mit Behinderungen bei der An- und Abreise ist am Samstag und Sonntag auf der A 9 Pyhrn Autobahn im Bereich der Anschlussstelle Liezen zu rechnen.

Am 13. und 14. Jänner bestreiten die Ski-Damen in Bad Kleinkirchheim die Abfahrt und den Super-G. Auf der A 10 Tauern Autobahn kann es deshalb zu Verzögerungen im Bereich Knoten Spittal – Millstätter See kommen.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Holzedl

Pressesprecher ASFINAG

TEL +43 (0) 50108-18933

alexander.holzedl @ asfinag.at

www.asfinag.at